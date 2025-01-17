https://ria.ru/20250117/rumynija-1994147189.html

В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства

В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 17.01.2025

В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:10:00+03:00

2025-01-17T11:10:00+03:00

2025-01-17T11:10:00+03:00

в мире

румыния

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974988404_0:26:2760:1579_1920x0_80_0_0_77ea2fbf22bb2cc3eeb101dd7b61e7cc.jpg

КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации. Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника. "Системы мониторинга и наблюдения МНО зафиксировали нарушения воздушного пространства. В связи с этим в 01:35 (2:35 мск) два истребителя F-16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух. Воздушные суда вернулись на базу в 03:48 (04:48 мск)", — говорится в распространённом для СМИ сообщении оборонного ведомства. Одновременно Национальный военный командный центр проинформировал инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения жителей уезда Тулча. Был разослан сигнал тревоги, после возвращения F-16 на базу меры тревоги были отменены. В ведомстве подчеркнули, что миссии по мониторингу воздушного пространства и изучению потенциальных угроз продолжатся. Также министерство обороны остаётся в постоянном контакте с союзниками и оперативно передаёт информацию.

https://ria.ru/20241227/bespilotnik-1991632749.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, f-16