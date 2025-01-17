https://ria.ru/20250117/rumynija-1994147189.html
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 17.01.2025
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:10:00+03:00
2025-01-17T11:10:00+03:00
2025-01-17T11:10:00+03:00
в мире
румыния
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974988404_0:26:2760:1579_1920x0_80_0_0_77ea2fbf22bb2cc3eeb101dd7b61e7cc.jpg
КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации. Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника. "Системы мониторинга и наблюдения МНО зафиксировали нарушения воздушного пространства. В связи с этим в 01:35 (2:35 мск) два истребителя F-16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух. Воздушные суда вернулись на базу в 03:48 (04:48 мск)", — говорится в распространённом для СМИ сообщении оборонного ведомства. Одновременно Национальный военный командный центр проинформировал инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения жителей уезда Тулча. Был разослан сигнал тревоги, после возвращения F-16 на базу меры тревоги были отменены. В ведомстве подчеркнули, что миссии по мониторингу воздушного пространства и изучению потенциальных угроз продолжатся. Также министерство обороны остаётся в постоянном контакте с союзниками и оперативно передаёт информацию.
https://ria.ru/20241227/bespilotnik-1991632749.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974988404_192:0:2645:1840_1920x0_80_0_0_ede2fc402ced4c971a9fd6b515565abd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, f-16
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства
В Румынии подняли два F-16 после сообщений о нарушении воздушного пространства
КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации.
Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника.
"Системы мониторинга и наблюдения МНО зафиксировали нарушения воздушного пространства. В связи с этим в 01:35 (2:35 мск) два истребителя F-
16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух. Воздушные суда вернулись на базу в 03:48 (04:48 мск)", — говорится в распространённом для СМИ сообщении оборонного ведомства.
Одновременно Национальный военный командный центр проинформировал инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения жителей уезда Тулча. Был разослан сигнал тревоги, после возвращения F-16 на базу меры тревоги были отменены. В ведомстве подчеркнули, что миссии по мониторингу воздушного пространства и изучению потенциальных угроз продолжатся. Также министерство обороны остаётся в постоянном контакте с союзниками и оперативно передаёт информацию.