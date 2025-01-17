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В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 17.01.2025
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11:10 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/rumynija-1994147189.html
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 17.01.2025
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:10:00+03:00
2025-01-17T11:10:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации. Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника. "Системы мониторинга и наблюдения МНО зафиксировали нарушения воздушного пространства. В связи с этим в 01:35 (2:35 мск) два истребителя F-16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух. Воздушные суда вернулись на базу в 03:48 (04:48 мск)", — говорится в распространённом для СМИ сообщении оборонного ведомства. Одновременно Национальный военный командный центр проинформировал инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения жителей уезда Тулча. Был разослан сигнал тревоги, после возвращения F-16 на базу меры тревоги были отменены. В ведомстве подчеркнули, что миссии по мониторингу воздушного пространства и изучению потенциальных угроз продолжатся. Также министерство обороны остаётся в постоянном контакте с союзниками и оперативно передаёт информацию.
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в мире, румыния, f-16
В мире, Румыния, F-16
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства

В Румынии подняли два F-16 после сообщений о нарушении воздушного пространства

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
Истребитель F-16 ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации.
Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника.
"Системы мониторинга и наблюдения МНО зафиксировали нарушения воздушного пространства. В связи с этим в 01:35 (2:35 мск) два истребителя F-16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух. Воздушные суда вернулись на базу в 03:48 (04:48 мск)", — говорится в распространённом для СМИ сообщении оборонного ведомства.
Одновременно Национальный военный командный центр проинформировал инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения жителей уезда Тулча. Был разослан сигнал тревоги, после возвращения F-16 на базу меры тревоги были отменены. В ведомстве подчеркнули, что миссии по мониторингу воздушного пространства и изучению потенциальных угроз продолжатся. Также министерство обороны остаётся в постоянном контакте с союзниками и оперативно передаёт информацию.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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В миреРумынияF-16
 
 
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