https://ria.ru/20250117/rt-1994309228.html

В G7 обвинили RT в попытке подрыва и делегитимизации правительств

В G7 обвинили RT в попытке подрыва и делегитимизации правительств - РИА Новости, 17.01.2025

В G7 обвинили RT в попытке подрыва и делегитимизации правительств

Механизм быстрого реагирования G7 бездоказательно обвинил телеканал RT и Агентство социального дизайна (SDA) в попытках подрыва и делегитимизации законно... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:47:00+03:00

2025-01-17T22:47:00+03:00

2025-01-17T22:47:00+03:00

в мире

сша

россия

франция

жозеп боррель

маргарита симоньян

владимир путин

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132742/87/1327428748_0:139:3224:1952_1920x0_80_0_0_fa71a47019a45d350a061913d0dbb57f.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Механизм быстрого реагирования G7 бездоказательно обвинил телеканал RT и Агентство социального дизайна (SDA) в попытках подрыва и делегитимизации законно избранных правительств. "Механизм быстрого реагирования G7 отмечает недавние заявления США, Великобритании и Канады, разоблачающие продолжающуюся тайную деятельность российского государственного СМИ RT (ранее Russia Today) и Агентства социального проектирования (SDA)", - говорится в заявлении органа, выложенном на сайте МИД ФРГ. В документе со ссылкой на заявления перечисленных западных правительств утверждается, что власти РФ якобы "финансировали и направляли тайные усилия этих структур по подрыву обществ с помощью глобальных кампаний по дезинформации и влиянию". RT и SDA обвиняются в том, что якобы применяют "обманную тактику, направленную на использование социальных и политических проблем для поляризации и ослабления обществ, подрыва и делегитимации избранных правительств и продвижения злонамеренных интересов Кремля". При этом никаких доказательств, подтверждающих перечисленные обвинения, в заявлении не представлено. Помимо стран-членов G7 в работе механизма быстрого реагирования на правах наблюдателей также принимают участие Австралия, Новая Зеландия, НАТО, Нидерланды и Швеция. Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.

https://ria.ru/20250113/matvienko-1993478047.html

https://ria.ru/20241218/sputnik-1990015346.html

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972862011.html

сша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, франция, жозеп боррель, маргарита симоньян, владимир путин, g7, евросоюз, мид германии