В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США
Ростех: самолеты Бе-200 могли бы снизить ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе
Самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские самолеты-амфибии Бе-200, контракт по которым сорвался из-за отказа США одобрить двигатель для эксплуатации в своей стране, могли бы снизить ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, считают в "Ростехе".
По данным, на которые ранее ссылалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов Бе-200, однако Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась.
"Это один из ярких примеров того, как политика может вредить здравому смыслу. Первый самолет мог поступить в авиапарк США еще в 2020 году, а заключительная машина из этой партии встала бы в строй в конце прошлого. Однако контракт был сорван, так как американцы сделали все, чтобы процедура одобрения двигателя и планера для эксплуатации в США стала невозможной", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Возможно, наличие наших самолетов в авиапарке США снизило бы ущерб от природной катастрофы в Калифорнии. Но интриги сделали свое дело. Результатом, как вы знаете, стали тысячи семей, оставшихся без крыши над головой, и миллиардные убытки. Сочувствуем простым людям, которые стали заложниками политических игр своих властей", - сказали в "Ростехе".
Самолеты-амфибии Бе-200 производит ТАНТК имени Бериева, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха". Он способен взять на борт 12 тонн воды и наполняет свои баки за 14 секунд на скорости 150-190 км/ч. Бе-200 сегодня эксплуатируются в России, Азербайджане и Алжире. Этот самолет принимал участие в тушении лесных пожаров во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. Аналогов Бе-200 в мире нет.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.