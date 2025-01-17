https://ria.ru/20250117/rosteh-1994162756.html

В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США

В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США - РИА Новости, 17.01.2025

В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США

Российские самолеты-амфибии Бе-200, контракт по которым сорвался из-за отказа США одобрить двигатель для эксплуатации в своей стране, могли бы снизить ущерб от... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:15:00+03:00

2025-01-17T12:15:00+03:00

2025-01-17T12:24:00+03:00

сша

россия

лос-анджелес

мария захарова

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

бе-200

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964245180_0:2:3520:1982_1920x0_80_0_0_403fd117da72e598b2c0e29912478461.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские самолеты-амфибии Бе-200, контракт по которым сорвался из-за отказа США одобрить двигатель для эксплуатации в своей стране, могли бы снизить ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, считают в "Ростехе". По данным, на которые ранее ссылалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов Бе-200, однако Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась. "Это один из ярких примеров того, как политика может вредить здравому смыслу. Первый самолет мог поступить в авиапарк США еще в 2020 году, а заключительная машина из этой партии встала бы в строй в конце прошлого. Однако контракт был сорван, так как американцы сделали все, чтобы процедура одобрения двигателя и планера для эксплуатации в США стала невозможной", - говорится в сообщении госкорпорации. "Возможно, наличие наших самолетов в авиапарке США снизило бы ущерб от природной катастрофы в Калифорнии. Но интриги сделали свое дело. Результатом, как вы знаете, стали тысячи семей, оставшихся без крыши над головой, и миллиардные убытки. Сочувствуем простым людям, которые стали заложниками политических игр своих властей", - сказали в "Ростехе". Самолеты-амфибии Бе-200 производит ТАНТК имени Бериева, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха". Он способен взять на борт 12 тонн воды и наполняет свои баки за 14 секунд на скорости 150-190 км/ч. Бе-200 сегодня эксплуатируются в России, Азербайджане и Алжире. Этот самолет принимал участие в тушении лесных пожаров во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. Аналогов Бе-200 в мире нет. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250117/ssha-1994120317.html

https://ria.ru/20250115/pozhary-1993778661.html

сша

россия

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, лос-анджелес, мария захарова, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), бе-200