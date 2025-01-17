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В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США - РИА Новости, 17.01.2025
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12:15 17.01.2025 (обновлено: 12:24 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/rosteh-1994162756.html
В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США
В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США - РИА Новости, 17.01.2025
В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США
Российские самолеты-амфибии Бе-200, контракт по которым сорвался из-за отказа США одобрить двигатель для эксплуатации в своей стране, могли бы снизить ущерб от... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:15:00+03:00
2025-01-17T12:24:00+03:00
сша
россия
лос-анджелес
мария захарова
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
бе-200
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские самолеты-амфибии Бе-200, контракт по которым сорвался из-за отказа США одобрить двигатель для эксплуатации в своей стране, могли бы снизить ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, считают в "Ростехе". По данным, на которые ранее ссылалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов Бе-200, однако Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась. "Это один из ярких примеров того, как политика может вредить здравому смыслу. Первый самолет мог поступить в авиапарк США еще в 2020 году, а заключительная машина из этой партии встала бы в строй в конце прошлого. Однако контракт был сорван, так как американцы сделали все, чтобы процедура одобрения двигателя и планера для эксплуатации в США стала невозможной", - говорится в сообщении госкорпорации. "Возможно, наличие наших самолетов в авиапарке США снизило бы ущерб от природной катастрофы в Калифорнии. Но интриги сделали свое дело. Результатом, как вы знаете, стали тысячи семей, оставшихся без крыши над головой, и миллиардные убытки. Сочувствуем простым людям, которые стали заложниками политических игр своих властей", - сказали в "Ростехе". Самолеты-амфибии Бе-200 производит ТАНТК имени Бериева, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха". Он способен взять на борт 12 тонн воды и наполняет свои баки за 14 секунд на скорости 150-190 км/ч. Бе-200 сегодня эксплуатируются в России, Азербайджане и Алжире. Этот самолет принимал участие в тушении лесных пожаров во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. Аналогов Бе-200 в мире нет. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250117/ssha-1994120317.html
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сша, россия, лос-анджелес, мария захарова, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), бе-200
США, Россия, Лос-Анджелес, Мария Захарова, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Бе-200
В "Ростехе" прокомментировали срыв поставки пожарных самолетов в США

Ростех: самолеты Бе-200 могли бы снизить ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк Самолет-амфибия Бе-200
 Самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские самолеты-амфибии Бе-200, контракт по которым сорвался из-за отказа США одобрить двигатель для эксплуатации в своей стране, могли бы снизить ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, считают в "Ростехе".
По данным, на которые ранее ссылалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов Бе-200, однако Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась.
Бе-200 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Захарова: США "отморозили уши", не купив российские пожарные самолеты
Вчера, 08:47
"Это один из ярких примеров того, как политика может вредить здравому смыслу. Первый самолет мог поступить в авиапарк США еще в 2020 году, а заключительная машина из этой партии встала бы в строй в конце прошлого. Однако контракт был сорван, так как американцы сделали все, чтобы процедура одобрения двигателя и планера для эксплуатации в США стала невозможной", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Возможно, наличие наших самолетов в авиапарке США снизило бы ущерб от природной катастрофы в Калифорнии. Но интриги сделали свое дело. Результатом, как вы знаете, стали тысячи семей, оставшихся без крыши над головой, и миллиардные убытки. Сочувствуем простым людям, которые стали заложниками политических игр своих властей", - сказали в "Ростехе".
Самолеты-амфибии Бе-200 производит ТАНТК имени Бериева, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха". Он способен взять на борт 12 тонн воды и наполняет свои баки за 14 секунд на скорости 150-190 км/ч. Бе-200 сегодня эксплуатируются в России, Азербайджане и Алжире. Этот самолет принимал участие в тушении лесных пожаров во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. Аналогов Бе-200 в мире нет.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Тушение пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Пожары в Лос-Анджелесе вскрыли гнойник проблем США, заявила Захарова
15 января, 09:27
 
СШАРоссияЛос-АнджелесМария ЗахароваРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Бе-200
 
 
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