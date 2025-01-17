https://ria.ru/20250117/rossiya-1994261065.html
Россия и Иран договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество
Россия и Иран договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество
Россия и Иран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:22:00+03:00
2025-01-17T18:22:00+03:00
2025-01-17T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны поддерживают торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, координируя это взаимодействие на площадке постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Россия и Иран договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество
Россия и Иран договорились поддерживать торговое сотрудничество во всех областях