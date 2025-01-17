https://ria.ru/20250117/rogov-1994278969.html

Рогов рассказал, сколько осталось до окружения ВСУ в Великой Новоселке

Рогов рассказал, сколько осталось до окружения ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 17.01.2025

Рогов рассказал, сколько осталось до окружения ВСУ в Великой Новоселке

До смыкания кольца окружения вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке ДНР осталось около двух километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:30:00+03:00

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2025-01-17T19:30:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. До смыкания кольца окружения вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке ДНР осталось около двух километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, а противник практически блокирован. "До полного смыкания кольца окружения, в которое попал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, осталось около двух километров. Но и тот узкий участок уже очень плотно простреливается нашей армией", - сказал Рогов. По его словам, гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен. В Минобороны РФ в среду отмечали, что вся территория на подступах к Великой Новоселке уже находится под постоянным огневым контролем российских войск. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994211526.html

https://ria.ru/20250117/newsweek-1994252032.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина