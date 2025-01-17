https://ria.ru/20250117/rogov-1994228428.html

Рогов призвал Британию не мнить себя империей

Рогов призвал Британию не мнить себя империей - РИА Новости, 17.01.2025

Рогов призвал Британию не мнить себя империей

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:17:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Британию не мнить себя империей, добавив, что появление британских военных баз на территории Украины будет стоит жизни их солдатам. Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. "По сути, весь этот пафос с заключением соглашения призван прикрыть отсутствие какого-либо авторитета и уважения в мире у Британии, которая все еще мнит себя империей и пытается оккупировать южнорусские земли. Пора им уже прекратить этот самообман. Появление британских баз будет означать одно – гибель их солдат на русской земле, как это уже неоднократно случалось, когда англичане приходили на нашу землю с оружием", - сказал Рогов РИА Новости.

https://ria.ru/20250116/rogov-1993944933.html

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в мире, владимир рогов, украина, россия, великобритания