Рогов призвал Британию не мнить себя империей
Рогов: появление британских баз на Украине будет стоить жизни их солдатам
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Британию не мнить себя империей, добавив, что появление британских военных баз на территории Украины будет стоит жизни их солдатам.
Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной.
"По сути, весь этот пафос с заключением соглашения призван прикрыть отсутствие какого-либо авторитета и уважения в мире у Британии, которая все еще мнит себя империей и пытается оккупировать южнорусские земли. Пора им уже прекратить этот самообман. Появление британских баз будет означать одно – гибель их солдат на русской земле, как это уже неоднократно случалось, когда англичане приходили на нашу землю с оружием", - сказал Рогов РИА Новости.
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