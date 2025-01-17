В Раде сравнили сотрудников военкоматов в Харькове с ОПГ
Депутат Бакумов сравнил военкомов в Харькове с ОПГ из-за массовой мобилизации
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Бакумов сравнил сотрудников военкоматов в Харькове с ОПГ из-за их "ненадлежащих" средств мобилизации мужчин.
"Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются. Избиение сотрудниками ТЦК женщины, адвоката Юлии Палагиной в медицинском учреждении, которая не могла оказать соответствующую правовую помощь своему клиенту. Что это за ОПГ? Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах... Почему в Харькове такая тотальная несправедливость?" - заявил Бакумов с трибуны Верховной рады. Видеофрагмент его выступления публикует издание "Страна.ua".
Бакумов добавил, что в Харькове мобилизационный процесс протекает "по-особенному" и никто не хочет обращать на это внимание. По его словам, средний и малый бизнес перестал работать, поскольку мужчины не выходят на работу из-за отсутствия надлежащей процедуры брони для работников среднего и малого бизнеса.
"Банальные вещи - в Харькове если пробил колесо, ты не можешь отремонтировать автомобиль, потому что организации не работают. Потому что мужчины не выходят на работу. Потому что в Харькове созданы такие условия", - сказал Бакумов.
Кроме того, депутат задался вопросом о том, почему в городе идёт такое "тотальное унижение и неуважение" и почему все бездействуют.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.