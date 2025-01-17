https://ria.ru/20250117/pvo-1994135894.html
Житель Севастополя пересылал Украине данные о ПВО
Житель Севастополя пересылал Украине данные о ПВО - РИА Новости, 17.01.2025
Житель Севастополя пересылал Украине данные о ПВО
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Украине данные о российской ПВО, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:08:00+03:00
2025-01-17T10:08:00+03:00
2025-01-17T10:21:00+03:00
севастополь
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Украине данные о российской ПВО, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности", — рассказали в ведомстве.По данным ЦОС, злоумышленник собирал и передавал противнику информацию о местоположении:ВСУ использовали эти данные для нанесения ударов по российским военным объектам.Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанного заключили под стражу.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993782767.html
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Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО
Задержан житель Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщила ФСБ. Заведено дело о госизмене.
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севастополь, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Севастополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)