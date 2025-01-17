https://ria.ru/20250117/putin-1994282202.html

Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг"

Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг" - РИА Новости, 17.01.2025

Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг"

Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:38:00+03:00

2025-01-17T19:38:00+03:00

2025-01-17T19:54:00+03:00

россия

иран

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин "Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг". Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, владимир путин