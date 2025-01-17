Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг"
Путин: развитие международного коридора "Север — Юг" открывает новые возможности
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин
«
"Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг". Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров
Москва и Тегеран сделали свой выбор
Вчера, 08:00