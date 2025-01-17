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Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг" - РИА Новости, 17.01.2025
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19:38 17.01.2025 (обновлено: 19:54 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994282202.html
Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг"
Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг" - РИА Новости, 17.01.2025
Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг"
Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:38:00+03:00
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россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин "Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг". Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров
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россия, иран, владимир путин
Россия, Иран, Владимир Путин
Путин рассказал о перспективах развития коридора "Север - Юг"

Путин: развитие международного коридора "Север — Юг" открывает новые возможности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин
«
"Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг". Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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