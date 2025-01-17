https://ria.ru/20250117/putin-1994268646.html

Путин оценил итоги переговоров с Ираном

Путин оценил итоги переговоров с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Путин оценил итоги переговоров с Ираном

Достигнутые в ходе переговоров в Москве договоренности РФ и Ирана будут способствовать развитию всего комплекса двусторонних отношений, заявил президент России... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:45:00+03:00

2025-01-17T18:45:00+03:00

2025-01-17T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Достигнутые в ходе переговоров в Москве договоренности РФ и Ирана будут способствовать развитию всего комплекса двусторонних отношений, заявил президент России Владимир Путин. "Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор", - сказал российский лидер. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан