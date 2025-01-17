Путин оценил итоги переговоров с Ираном
Путин: договоренности России и Ирана будут способствовать развитию отношений
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Достигнутые в ходе переговоров в Москве договоренности РФ и Ирана будут способствовать развитию всего комплекса двусторонних отношений, заявил президент России Владимир Путин.
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"Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор", - сказал российский лидер.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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