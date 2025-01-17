https://ria.ru/20250117/putin-1994267273.html

Президент Ирана обсудил с Путиным безвизовый режим

Президент Ирана обсудил с Путиным безвизовый режим - РИА Новости, 17.01.2025

Президент Ирана обсудил с Путиным безвизовый режим

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обсудил финансовые и инвестиционные вопросы, а также... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:42:00+03:00

2025-01-17T18:42:00+03:00

2025-01-17T19:52:00+03:00

туризм

иран

россия

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обсудил финансовые и инвестиционные вопросы, а также безвизовый режим. "Что касается таможенных вопросов, что касается банковских и денежных вопросов, а также наших проектов инвестиционных, а также безвизового режима между нашими странами - мы обсудили эти вопросы, и в рамках этого договора у нас будет возможность обсуждать эти темы в дальнейшем", - сказал Пезешкиан на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин