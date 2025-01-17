Президент Ирана обсудил с Путиным безвизовый режим
Пезешкиан сообщил, что обсудил с Путиным финансы, инвестиции и безвизовый режим
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обсудил финансовые и инвестиционные вопросы, а также безвизовый режим.
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"Что касается таможенных вопросов, что касается банковских и денежных вопросов, а также наших проектов инвестиционных, а также безвизового режима между нашими странами - мы обсудили эти вопросы, и в рамках этого договора у нас будет возможность обсуждать эти темы в дальнейшем", - сказал Пезешкиан на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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