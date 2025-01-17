https://ria.ru/20250117/putin-1994263864.html

Путин допустил увеличение поставок газа в Иран

Путин допустил увеличение поставок газа в Иран - РИА Новости, 17.01.2025

Путин допустил увеличение поставок газа в Иран

Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:30:00+03:00

2025-01-17T18:30:00+03:00

2025-01-17T18:45:00+03:00

экономика

цены на нефть

иран

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994249880_76:209:3344:2047_1920x0_80_0_0_e9208a9dd158133b52aa0e953b1f6295.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. "Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубических метров. А в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, иран, россия, владимир путин