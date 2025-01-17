Путин допустил увеличение поставок газа в Иран
Путин: объем поставок газа в Иран может составить 55 миллиардов кубометров в год
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год.
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"Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубических метров. А в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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