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Путин допустил увеличение поставок газа в Иран - РИА Новости, 17.01.2025
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18:30 17.01.2025 (обновлено: 18:45 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994263864.html
Путин допустил увеличение поставок газа в Иран
Путин допустил увеличение поставок газа в Иран - РИА Новости, 17.01.2025
Путин допустил увеличение поставок газа в Иран
Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:30:00+03:00
2025-01-17T18:45:00+03:00
экономика
цены на нефть
иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. "Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубических метров. А в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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экономика, цены на нефть, иран, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Иран, Россия, Владимир Путин
Путин допустил увеличение поставок газа в Иран

Путин: объем поставок газа в Иран может составить 55 миллиардов кубометров в год

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год.
«
"Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубических метров. А в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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21 июля 2024, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьИранРоссияВладимир Путин
 
 
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