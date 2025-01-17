Путин заявил о важности нового договора России и Ирана
Путин: новый договор РФ и Ирана создает базу для выстраивания отношений
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана создает дополнительную базу для выстраивания отношений доверительного характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Договор, который мы подписали сегодня, создает дополнительную, как я уже говорил, существенную, такую серьезную базу для выстраивания отношений доверительного характера... Это договор о наших приоритетах, о соблюдении этих приоритетов, это договор, который позволяет укреплять наши двусторонние связи в интересах народа Ирана и народов Российской Федерации", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.