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Путин заявил о важности нового договора России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
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18:10 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/putin-1994258013.html
Путин заявил о важности нового договора России и Ирана
Путин заявил о важности нового договора России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Путин заявил о важности нового договора России и Ирана
Новый договор России и Ирана создает дополнительную базу для выстраивания отношений доверительного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:10:00+03:00
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россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана создает дополнительную базу для выстраивания отношений доверительного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. "Договор, который мы подписали сегодня, создает дополнительную, как я уже говорил, существенную, такую серьезную базу для выстраивания отношений доверительного характера... Это договор о наших приоритетах, о соблюдении этих приоритетов, это договор, который позволяет укреплять наши двусторонние связи в интересах народа Ирана и народов Российской Федерации", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250117/peregovory-1994257492.html
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россия, иран, владимир путин
Россия, Иран, Владимир Путин
Путин заявил о важности нового договора России и Ирана

Путин: новый договор РФ и Ирана создает базу для выстраивания отношений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана создает дополнительную базу для выстраивания отношений доверительного характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Договор, который мы подписали сегодня, создает дополнительную, как я уже говорил, существенную, такую серьезную базу для выстраивания отношений доверительного характера... Это договор о наших приоритетах, о соблюдении этих приоритетов, это договор, который позволяет укреплять наши двусторонние связи в интересах народа Ирана и народов Российской Федерации", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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