https://ria.ru/20250117/putin-1994258013.html

Путин заявил о важности нового договора России и Ирана

Путин заявил о важности нового договора России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Путин заявил о важности нового договора России и Ирана

Новый договор России и Ирана создает дополнительную базу для выстраивания отношений доверительного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:10:00+03:00

2025-01-17T18:10:00+03:00

2025-01-17T18:10:00+03:00

россия

иран

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана создает дополнительную базу для выстраивания отношений доверительного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. "Договор, который мы подписали сегодня, создает дополнительную, как я уже говорил, существенную, такую серьезную базу для выстраивания отношений доверительного характера... Это договор о наших приоритетах, о соблюдении этих приоритетов, это договор, который позволяет укреплять наши двусторонние связи в интересах народа Ирана и народов Российской Федерации", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/peregovory-1994257492.html

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россия, иран, владимир путин