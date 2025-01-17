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Путин заявил, что проект газопровода из России в Иран будет реализован
Путин заявил, что проект газопровода из России в Иран будет реализован - РИА Новости, 17.01.2025
Путин заявил, что проект газопровода из России в Иран будет реализован
Россия исходит из того, что проект газопровода из РФ в Иран и коридор "Север - Юг" будут реализованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:07:00+03:00
2025-01-17T18:07:00+03:00
2025-01-17T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия исходит из того, что проект газопровода из РФ в Иран и коридор "Север - Юг" будут реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне завершились, они продлились более трех часов. "Эти проекты (газопровода из РФ в Иран и коридора "Север - Юг" - ред.) в работе. И мы исходим из того, что они будут реализованы", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Путин заявил, что проект газопровода из России в Иран будет реализован
Путин: проект газопровода из России в Иран и "Север - Юг" будут реализованы