https://ria.ru/20250117/putin-1994257253.html

Путин заявил, что проект газопровода из России в Иран будет реализован

Путин заявил, что проект газопровода из России в Иран будет реализован - РИА Новости, 17.01.2025

Путин заявил, что проект газопровода из России в Иран будет реализован

Россия исходит из того, что проект газопровода из РФ в Иран и коридор "Север - Юг" будут реализованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:07:00+03:00

2025-01-17T18:07:00+03:00

2025-01-17T18:07:00+03:00

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иран

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масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия исходит из того, что проект газопровода из РФ в Иран и коридор "Север - Юг" будут реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне завершились, они продлились более трех часов. "Эти проекты (газопровода из РФ в Иран и коридора "Север - Юг" - ред.) в работе. И мы исходим из того, что они будут реализованы", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире