https://ria.ru/20250117/putin-1994257063.html
Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах
Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах - РИА Новости, 17.01.2025
Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах
Президент РФ Владимир Путин выступил против использования норм международного права в корыстных интересах одного государства или группы стран. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:05:00+03:00
2025-01-17T18:05:00+03:00
2025-01-17T18:05:00+03:00
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил против использования норм международного права в корыстных интересах одного государства или группы стран. "(Нужно действовать - ред), опираясь на устав Организации объединенных наций (ООН). К этому нужно стремиться, не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств", - сказал российский лидер во время заявления для прессы по итогам переговоров. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, оон
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ООН
Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах
Путин призвал не использовать нормы международного права в корыстных интересах