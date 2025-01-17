https://ria.ru/20250117/putin-1994257063.html

Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах

Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах - РИА Новости, 17.01.2025

Путин выступил против использования норм права в корыстных интересах

Президент РФ Владимир Путин выступил против использования норм международного права в корыстных интересах одного государства или группы стран. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:05:00+03:00

2025-01-17T18:05:00+03:00

2025-01-17T18:05:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

оон

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил против использования норм международного права в корыстных интересах одного государства или группы стран. "(Нужно действовать - ред), опираясь на устав Организации объединенных наций (ООН). К этому нужно стремиться, не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств", - сказал российский лидер во время заявления для прессы по итогам переговоров. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, оон