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Путин призвал вернуться к истокам создания ООН - РИА Новости, 17.01.2025
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18:02 17.01.2025 (обновлено: 18:08 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994256374.html
Путин призвал вернуться к истокам создания ООН
Путин призвал вернуться к истокам создания ООН - РИА Новости, 17.01.2025
Путин призвал вернуться к истокам создания ООН
Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны - и малые, и большие - равны, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:02:00+03:00
2025-01-17T18:08:00+03:00
оон
владимир путин
россия
иран
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны - и малые, и большие - равны, считает президент РФ Владимир Путин."Нужно вернуться к истокам создания организации (объединенных наций, ООН - ред.) и исходить из того, что и малые, и большие страны - все равны, и у них есть равные права, и нужно к этому относиться должным образом, с уважением", - сказал российский лидер.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250117/iran-1994243833.html
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оон, владимир путин, россия, иран, масуд пезешкиан
ООН, Владимир Путин, Россия, Иран, Масуд Пезешкиан
Путин призвал вернуться к истокам создания ООН

Путин: надо вернуться к истокам создания ООН, исходить из того, что страны равны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны - и малые, и большие - равны, считает президент РФ Владимир Путин.
«
"Нужно вернуться к истокам создания организации (объединенных наций, ООН - ред.) и исходить из того, что и малые, и большие страны - все равны, и у них есть равные права, и нужно к этому относиться должным образом, с уважением", - сказал российский лидер.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Вчера, 17:25
 
ООНВладимир ПутинРоссияИранМасуд Пезешкиан
 
 
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