https://ria.ru/20250117/putin-1994256374.html

Путин призвал вернуться к истокам создания ООН

Путин призвал вернуться к истокам создания ООН - РИА Новости, 17.01.2025

Путин призвал вернуться к истокам создания ООН

Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны - и малые, и большие - равны, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:02:00+03:00

2025-01-17T18:02:00+03:00

2025-01-17T18:08:00+03:00

оон

владимир путин

россия

иран

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны - и малые, и большие - равны, считает президент РФ Владимир Путин."Нужно вернуться к истокам создания организации (объединенных наций, ООН - ред.) и исходить из того, что и малые, и большие страны - все равны, и у них есть равные права, и нужно к этому относиться должным образом, с уважением", - сказал российский лидер.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/iran-1994243833.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, владимир путин, россия, иран, масуд пезешкиан