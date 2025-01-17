https://ria.ru/20250117/putin-1994255750.html
Россия и Иран противостоят давлению извне, заявил Путин
Россия и Иран противостоят давлению извне, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран противостоят давлению извне, заявил Путин
Россия и Иран проводят независимый курс на мировой арене, противостоят давлению извне и практике нелегитимных политически мотивированных санкций, сообщил... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:59:00+03:00
2025-01-17T17:59:00+03:00
2025-01-17T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия и Иран проводят независимый курс на мировой арене, противостоят давлению извне и практике нелегитимных политически мотивированных санкций, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела других стран, проводят независимый курс на мировой арене, сообща решительно противостоят давлению извне и диктату практики применения нелегитимных политически мотивированных санкций", – сказал президент.
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Россия и Иран противостоят давлению извне, заявил Путин
Путин: Россия и Иран противостоят давлению извне и практике нелегитимных санкций