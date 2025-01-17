https://ria.ru/20250117/putin-1994254150.html

Путин заявил, что в торговле в Ираном нужно больше конкретных дел

Путин заявил, что в торговле в Ираном нужно больше конкретных дел - РИА Новости, 17.01.2025

Путин заявил, что в торговле в Ираном нужно больше конкретных дел

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о наращивании торговли между Россией и Ираном, заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:55:00+03:00

2025-01-17T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о наращивании торговли между Россией и Ираном, заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел. "Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан