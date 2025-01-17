Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/putin-1994253500.html
Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана
Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана
Уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:53:00+03:00
2025-01-17T17:53:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Со странами с гораздо меньшим потенциалом и экономическим, и по населению уступающим Ирану, я бы сказал в десятки раз, у нас в разы больший товарооборот, в разы просто. С такой большой страной, как Иран, 85 миллионов человек, конечно, уровень торгово-экономических связей, объём торгово-экономического взаимодействия, не отвечает, безусловно, нашим возможностям", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250117/putin-1994253057.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана

Путин: уровень торговли России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Со странами с гораздо меньшим потенциалом и экономическим, и по населению уступающим Ирану, я бы сказал в десятки раз, у нас в разы больший товарооборот, в разы просто. С такой большой страной, как Иран, 85 миллионов человек, конечно, уровень торгово-экономических связей, объём торгово-экономического взаимодействия, не отвечает, безусловно, нашим возможностям", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин заявил о росте темпов экономического взаимодействия с Ираном
Вчера, 17:51
 
ИранРоссияВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала