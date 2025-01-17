https://ria.ru/20250117/putin-1994253500.html

Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана

Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Путин оценил уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана

Уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:53:00+03:00

2025-01-17T17:53:00+03:00

2025-01-17T17:53:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Со странами с гораздо меньшим потенциалом и экономическим, и по населению уступающим Ирану, я бы сказал в десятки раз, у нас в разы больший товарооборот, в разы просто. С такой большой страной, как Иран, 85 миллионов человек, конечно, уровень торгово-экономических связей, объём торгово-экономического взаимодействия, не отвечает, безусловно, нашим возможностям", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/putin-1994253057.html

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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан