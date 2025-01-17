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Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране - РИА Новости, 17.01.2025
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17:48 17.01.2025 (обновлено: 19:24 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994252375.html
Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране
Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране - РИА Новости, 17.01.2025
Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране
Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства новых атомных энергоблоков в Иране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:48:00+03:00
2025-01-17T19:24:00+03:00
иран
россия
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства новых атомных энергоблоков в Иране, заявил президент России Владимир Путин."У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок уже успешно работает. Мы сейчас обсуждаем возможность строительства дополнительных блоков", - сказал российский лидер журналистам по итогам российско-иранских переговоров.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуд Пезешкиан с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
https://ria.ru/20250117/iran-1994255905.html
https://ria.ru/20250117/putin-1994255750.html
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иран, россия, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране

Путин: Москва и Тегеран обсуждают строительство атомных энергоблоков в Иране

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства новых атомных энергоблоков в Иране, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок уже успешно работает. Мы сейчас обсуждаем возможность строительства дополнительных блоков", - сказал российский лидер журналистам по итогам российско-иранских переговоров.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин заявил о координации усилий России и Ирана на международной арене
Вчера, 18:00
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуд Пезешкиан с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран противостоят давлению извне, заявил Путин
Вчера, 17:59
 
ИранРоссияМоскваВладимир ПутинМасуд ПезешкианАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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