https://ria.ru/20250117/putin-1994252375.html

Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране

Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране - РИА Новости, 17.01.2025

Москва и Тегеран обсуждают строительство новых атомных энергоблоков в Иране

Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства новых атомных энергоблоков в Иране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:48:00+03:00

2025-01-17T17:48:00+03:00

2025-01-17T19:24:00+03:00

иран

россия

москва

владимир путин

масуд пезешкиан

алексей лихачев

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства новых атомных энергоблоков в Иране, заявил президент России Владимир Путин."У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок уже успешно работает. Мы сейчас обсуждаем возможность строительства дополнительных блоков", - сказал российский лидер журналистам по итогам российско-иранских переговоров.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуд Пезешкиан с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.

https://ria.ru/20250117/iran-1994255905.html

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иран

россия

москва

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иран, россия, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире