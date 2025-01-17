https://ria.ru/20250117/putin-1994251301.html
Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации
Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации - РИА Новости, 17.01.2025
Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что соглашение между Израилем и ХАМАС поспособствует стабилизации обстановки. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:46:00+03:00
2025-01-17T17:46:00+03:00
2025-01-17T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что соглашение между Израилем и ХАМАС поспособствует стабилизации обстановки. Лидер Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне завершились и продлились более трех часов. "Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключённые. Что не менее значимо, открывается возможность для существенного увеличения объёмов поставляемого в Газу продовольствия, топлива и медикаментов. Всё это, надеемся, будет содействовать облегчению гуманитарной ситуации и долгосрочной стабилизации в секторе", - сказал Путин по итогам российско-иранских переговоров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, россия, израиль, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Россия, Израиль, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации
Путин: соглашение между Израилем и ХАМАС поспособствует стабилизации обстановки