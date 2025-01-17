https://ria.ru/20250117/putin-1994251301.html

Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации

Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации - РИА Новости, 17.01.2025

Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что соглашение между Израилем и ХАМАС поспособствует стабилизации обстановки. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:46:00+03:00

2025-01-17T17:46:00+03:00

2025-01-17T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что соглашение между Израилем и ХАМАС поспособствует стабилизации обстановки. Лидер Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне завершились и продлились более трех часов. "Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключённые. Что не менее значимо, открывается возможность для существенного увеличения объёмов поставляемого в Газу продовольствия, топлива и медикаментов. Всё это, надеемся, будет содействовать облегчению гуманитарной ситуации и долгосрочной стабилизации в секторе", - сказал Путин по итогам российско-иранских переговоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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