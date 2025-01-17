Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 17.01.2025 (обновлено: 19:21 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994249249.html
Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер"
Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.01.2025
Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер"
Строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:41:00+03:00
2025-01-17T19:21:00+03:00
в мире
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994216309_0:423:2795:1995_1920x0_80_0_0_80e80feb97914f5152b3cccc9fbd921b.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, заявил президент России Владимир Путин. Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. "Продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление, безусловно, внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономки, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров. "Да, там у нас немножко сдвигается все вправо, связано это с расчетами, с оплатой, здесь никаких секретов нет ни для кого. Но тем не менее работа идет, она двигается, идет вперед. Тысячи людей работают на этих объектах уже сейчас. И примерно 80% объемов строительных работ реализуются местными компаниями. Это большая, серьезная работа. Она двигается", - отметил Путин.Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
https://ria.ru/20250117/iran-1994243833.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994216309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47b79533c04523fd672f8ff5ef4d7b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер"

Путин: строительство новых блоков АЭС "Бушер" укрепит энергобезопасность Ирана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 00:08
«
"Продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление, безусловно, внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономки, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.
"Да, там у нас немножко сдвигается все вправо, связано это с расчетами, с оплатой, здесь никаких секретов нет ни для кого. Но тем не менее работа идет, она двигается, идет вперед. Тысячи людей работают на этих объектах уже сейчас. И примерно 80% объемов строительных работ реализуются местными компаниями. Это большая, серьезная работа. Она двигается", - отметил Путин.
Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Вчера, 17:25
 
В миреИранРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала