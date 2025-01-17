Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер"
Путин: строительство новых блоков АЭС "Бушер" укрепит энергобезопасность Ирана
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле.
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"Продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление, безусловно, внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономки, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.
"Да, там у нас немножко сдвигается все вправо, связано это с расчетами, с оплатой, здесь никаких секретов нет ни для кого. Но тем не менее работа идет, она двигается, идет вперед. Тысячи людей работают на этих объектах уже сейчас. И примерно 80% объемов строительных работ реализуются местными компаниями. Это большая, серьезная работа. Она двигается", - отметил Путин.
Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.