https://ria.ru/20250117/putin-1994249249.html

Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер"

Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.01.2025

Путин прокомментировал строительство двух блоков АЭС "Бушер"

Строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:41:00+03:00

2025-01-17T17:41:00+03:00

2025-01-17T19:21:00+03:00

в мире

иран

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владимир путин

масуд пезешкиан

алексей лихачев

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, заявил президент России Владимир Путин. Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. "Продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление, безусловно, внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономки, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров. "Да, там у нас немножко сдвигается все вправо, связано это с расчетами, с оплатой, здесь никаких секретов нет ни для кого. Но тем не менее работа идет, она двигается, идет вперед. Тысячи людей работают на этих объектах уже сейчас. И примерно 80% объемов строительных работ реализуются местными компаниями. Это большая, серьезная работа. Она двигается", - отметил Путин.Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"