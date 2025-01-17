Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 17.01.2025 (обновлено: 17:55 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994247026.html
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье - РИА Новости, 17.01.2025
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом тему взаимодействия в Закавказье. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:34:00+03:00
2025-01-17T17:55:00+03:00
закавказье
россия
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994224952_0:352:3015:2048_1920x0_80_0_0_7a269b82f951d9c316ded67d3804924c.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом тему взаимодействия в Закавказье.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле."Коснулись с господином президентом (Пезешкианом - ред.) и тематики взаимодействия России и Ирана в Закавказье", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20250117/gaza-1994252757.html
закавказье
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994224952_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_4984630deea77cb40f16dc1c238592de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
закавказье, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире
Закавказье, Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье

Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом тему взаимодействия в Закавказье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом тему взаимодействия в Закавказье.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле.
"Коснулись с господином президентом (Пезешкианом - ред.) и тематики взаимодействия России и Ирана в Закавказье", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа
Вчера, 17:50
 
ЗакавказьеРоссияИранМасуд ПезешкианВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала