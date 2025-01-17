https://ria.ru/20250117/putin-1994247026.html
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье - РИА Новости, 17.01.2025
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом тему взаимодействия в Закавказье. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:34:00+03:00
2025-01-17T17:34:00+03:00
2025-01-17T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом тему взаимодействия в Закавказье.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле."Коснулись с господином президентом (Пезешкианом - ред.) и тематики взаимодействия России и Ирана в Закавказье", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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закавказье, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире
Закавказье, Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире
Путин и Пезешкиан обсудили тему взаимодействия в Закавказье
Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом тему взаимодействия в Закавказье