https://ria.ru/20250117/putin-1994246342.html

Путин и Пезешкиан обсудили ряд внешнеполитических сюжетов

Путин и Пезешкиан обсудили ряд внешнеполитических сюжетов - РИА Новости, 17.01.2025

Путин и Пезешкиан обсудили ряд внешнеполитических сюжетов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с ряд внешнеполитических сюжетов с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:32:00+03:00

2025-01-17T17:32:00+03:00

2025-01-17T17:52:00+03:00

россия

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с ряд внешнеполитических сюжетов с президентом Ирана Масудом Пезешкианом."Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Позиция России и Ирана по большинству из них во многом совпадает", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

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россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире