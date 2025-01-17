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Путин и Пезешкиан обсудили ряд внешнеполитических сюжетов
Путин и Пезешкиан обсудили ряд внешнеполитических сюжетов - РИА Новости, 17.01.2025
Путин и Пезешкиан обсудили ряд внешнеполитических сюжетов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с ряд внешнеполитических сюжетов с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:32:00+03:00
2025-01-17T17:32:00+03:00
2025-01-17T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с ряд внешнеполитических сюжетов с президентом Ирана Масудом Пезешкианом."Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Позиция России и Ирана по большинству из них во многом совпадает", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире
Путин и Пезешкиан обсудили ряд внешнеполитических сюжетов
Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ряд внешнеполитических сюжетов