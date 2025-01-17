Путин отметил совпадение позиций России и Ирана по большинству вопросов
Путин: позиции РФ и Ирана по большинству внешнеполитических вопросов совпадают
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Позиции России и Ирана по большинству внешнеполитических вопросов совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Позиции России и Ирана по большинству из них во многом совпадают... Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела других стран. Проводят независимый курс на мировой арене, сообща решительно противостоят давлению извне и диктату практики применения нелегитимных политических мотивированных санкций", - сказал российский лидер.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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