https://ria.ru/20250117/putin-1994246108.html

Путин отметил совпадение позиций России и Ирана по большинству вопросов

Путин отметил совпадение позиций России и Ирана по большинству вопросов - РИА Новости, 17.01.2025

Путин отметил совпадение позиций России и Ирана по большинству вопросов

Позиции России и Ирана по большинству внешнеполитических вопросов совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:31:00+03:00

2025-01-17T17:31:00+03:00

2025-01-17T17:51:00+03:00

россия

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Позиции России и Ирана по большинству внешнеполитических вопросов совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Позиции России и Ирана по большинству из них во многом совпадают... Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела других стран. Проводят независимый курс на мировой арене, сообща решительно противостоят давлению извне и диктату практики применения нелегитимных политических мотивированных санкций", - сказал российский лидер.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин