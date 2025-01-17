https://ria.ru/20250117/putin-1994245754.html

Путин отметил рост встречных туристических потоков России и Ирана

Путин отметил рост встречных туристических потоков России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Путин отметил рост встречных туристических потоков России и Ирана

Встречные туристические потоки России и Ирана растут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:29:00+03:00

2025-01-17T17:29:00+03:00

2025-01-17T17:45:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Встречные туристические потоки России и Ирана растут, заявил президент РФ Владимир Путин."Растут встречные туристические потоки. Этому способствует прямое авиасообщение между многими российскими и иранскими городами, а также принятые в 2023 году решения о безвизовых групповых туристических поездках, оформление электронных виз для индивидуальных туристов", - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994250606.html

россия

иран

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2025

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире