https://ria.ru/20250117/putin-1994245110.html
Путин оценил переговоры с президентом Ирана
Путин оценил переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Путин оценил переговоры с президентом Ирана
Переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом прошли в конструктивном и дружеском ключе, были полезными и содержательными, заявил президент России Владимир РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:27:00+03:00
2025-01-17T17:27:00+03:00
2025-01-17T17:43:00+03:00
иран
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в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом прошли в конструктивном и дружеском ключе, были полезными и содержательными, заявил президент России Владимир Путин."Состоявшиеся у нас сегодня с президентом Ирана переговоры были весьма полезными и содержательными, они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20250117/putin-1994246108.html
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Путин оценил переговоры с президентом Ирана
Путин: переговоры с Пезешкианом прошли в дружественном ключе