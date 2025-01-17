https://ria.ru/20250117/putin-1994245110.html

Путин оценил переговоры с президентом Ирана

Путин оценил переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Путин оценил переговоры с президентом Ирана

Переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом прошли в конструктивном и дружеском ключе, были полезными и содержательными, заявил президент России Владимир РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:27:00+03:00

2025-01-17T17:27:00+03:00

2025-01-17T17:43:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом прошли в конструктивном и дружеском ключе, были полезными и содержательными, заявил президент России Владимир Путин."Состоявшиеся у нас сегодня с президентом Ирана переговоры были весьма полезными и содержательными, они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/putin-1994246108.html

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2025

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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире