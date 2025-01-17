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Путин назвал новый договор с Ираном прорывным - РИА Новости, 17.01.2025
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17:27 17.01.2025 (обновлено: 17:39 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994245000.html
Путин назвал новый договор с Ираном прорывным
Путин назвал новый договор с Ираном прорывным - РИА Новости, 17.01.2025
Путин назвал новый договор с Ираном прорывным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый договор РФ и Ирана ставит амбициозные задачи, это по-настоящему прорывной документ для стабильного развития двух... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:27:00+03:00
2025-01-17T17:39:00+03:00
иран
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый договор РФ и Ирана ставит амбициозные задачи, это по-настоящему прорывной документ для стабильного развития двух стран и всего региона.Лидер Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне, длившиеся более трех часов, завершились. Как отметил президент России, связи между двумя странами являются масштабными и взаимовыгодными, и руководители двух государств едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутым и вывести отношения на качественно новый уровень."Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу. В политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях. И этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона", - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-иранских переговоров.
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иран, россия, владимир путин, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал новый договор с Ираном прорывным

Путин назвал новый договор с Ираном прорывным документом для развития региона

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый договор РФ и Ирана ставит амбициозные задачи, это по-настоящему прорывной документ для стабильного развития двух стран и всего региона.
Лидер Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне, длившиеся более трех часов, завершились. Как отметил президент России, связи между двумя странами являются масштабными и взаимовыгодными, и руководители двух государств едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутым и вывести отношения на качественно новый уровень.
"Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу. В политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях. И этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона", - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-иранских переговоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран заинтересованы в стабильности в Закавказье, заявил Путин
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