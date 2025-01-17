https://ria.ru/20250117/putin-1994245000.html

Путин назвал новый договор с Ираном прорывным

Путин назвал новый договор с Ираном прорывным - РИА Новости, 17.01.2025

Путин назвал новый договор с Ираном прорывным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый договор РФ и Ирана ставит амбициозные задачи, это по-настоящему прорывной документ для стабильного развития двух... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:27:00+03:00

2025-01-17T17:27:00+03:00

2025-01-17T17:39:00+03:00

иран

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый договор РФ и Ирана ставит амбициозные задачи, это по-настоящему прорывной документ для стабильного развития двух стран и всего региона.Лидер Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне, длившиеся более трех часов, завершились. Как отметил президент России, связи между двумя странами являются масштабными и взаимовыгодными, и руководители двух государств едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутым и вывести отношения на качественно новый уровень."Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу. В политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях. И этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона", - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-иранских переговоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, владимир путин, в мире