https://ria.ru/20250117/putin-1994244735.html
Путин назвал цель договора о партнерстве с Ираном
Путин назвал цель договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Путин назвал цель договора о партнерстве с Ираном
Договор о партнерстве РФ и Ирана нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:27:00+03:00
2025-01-17T17:27:00+03:00
2025-01-17T17:48:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о партнерстве РФ и Ирана нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин."Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона", - сказал российский лидер.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин назвал цель договора о партнерстве с Ираном
Путин: договор о партнерстве с ИРИ нацелен на стабильное и устойчивое развитие