https://ria.ru/20250117/putin-1994244735.html

Путин назвал цель договора о партнерстве с Ираном

Путин назвал цель договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Путин назвал цель договора о партнерстве с Ираном

Договор о партнерстве РФ и Ирана нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:27:00+03:00

2025-01-17T17:27:00+03:00

2025-01-17T17:48:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о партнерстве РФ и Ирана нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин."Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона", - сказал российский лидер.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

иран

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан