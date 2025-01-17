https://ria.ru/20250117/putin-1994244256.html

Власти России и Ирана едины в стремлении вывести отношения на новый уровень

Власти России и Ирана едины в стремлении вывести отношения на новый уровень - РИА Новости, 17.01.2025

Власти России и Ирана едины в стремлении вывести отношения на новый уровень

Власти России и Ирана едины в своем стремлении вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:25:00+03:00

2025-01-17T17:25:00+03:00

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россия

иран

владимир путин

в мире

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти России и Ирана едины в своем стремлении вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/putin-1994247026.html

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россия, иран, владимир путин, в мире, масуд пезешкиан