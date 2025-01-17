https://ria.ru/20250117/putin-1994204071.html

Россия и Индия согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели

Россия и Индия согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Индия согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели

Индия и Россия согласовывают даты визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели на ежегодный саммит лидеров двух стран, заявил официальный представитель... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:46:00+03:00

2025-01-17T14:46:00+03:00

2025-01-17T14:46:00+03:00

в мире

индия

россия

москва

владимир путин

нарендра моди

нью-дели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Индия и Россия согласовывают даты визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели на ежегодный саммит лидеров двух стран, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "В этом году мы должны провести ежегодный саммит в Индии, как это практикуется каждый год. У нас есть ежегодный саммит с Россией - один раз в Москве или любом другом городе в России, а на следующий год в Индии. Так что в этом году мы должны провести его. Даты саммита будут согласованы через специальные каналы, когда это станет окончательно ясно, мы сообщим их вам", - сказал он в ходе брифинга в пятницу. Ранее Джайсвал напомнил, что последний ежегодный саммит лидеров двух стран прошел в Москве, в его ходе премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил в Москву, саммит этого года пройдет в Нью-Дели. Визит Моди в Москву состоялся в июле 2024 года. В его ходе, в частности, прошел XXII Российско-индийский ежегодный саммит. По его итогам Моди пригласил Путина посетить Индию.

https://ria.ru/20250117/putin-1994202957.html

https://ria.ru/20250117/dogovor-1994199637.html

индия

россия

москва

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, россия, москва, владимир путин, нарендра моди, нью-дели