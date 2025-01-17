https://ria.ru/20250117/putin-1994197850.html

Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве

Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве

Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:21:00+03:00

2025-01-17T14:21:00+03:00

2025-01-17T15:24:00+03:00

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле."Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — сказал он.Российский лидер подчеркнул, что новый договор придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества. Президент Ирана, в свою очередь, заявил, что его подписание поспособствует развитию двусторонних отношений. По его словам, взаимодействие двух стран на международной арене и двустороннее сотрудничество радуют Тегеран. Пезешкиан при этом заверил, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер. Иран доволен сотрудничеством с Россией, пояснил он. Путин также коснулся темы торгового и экономического сотрудничества. Он назвал темп развития торгово-экономических связей между странами вполне приемлемым. Глава государства отметил, что Москва и Тегеран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. "У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы", — пояснил глава государства. Президент Ирана, со своей стороны, заявил, что Москва и Тегеран могут сегодня финализировать договоренности о строительстве АЭС.Путин также отметил взаимодействие двух государств в области гуманитарных связей."Растут туристические обмены, рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации. По линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед", — сказал президент.Глава государства напомнил, что в июне в Иране планируется провести Дни культуры России.Кроме того, в ходе переговоров Пезешкиан сообщил, что перед встречей с российским президентом пообщался с верховным лидером Ирана, он подчеркнул важность развития отношений с Москвой."Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, но также и в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота — все это радует нас", — сказал он. Президент Ирана находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начались в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Вместе с Пезешкианом в Кремль прибыла иранская делегация.

https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994167281.html

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

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Переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана в Кремле Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Российский лидер отметил, что этот визит имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве с Ираном. По словам Путина, этот документ придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества между странами. 2025-01-17T14:21 true PT0M31S

Прибытие президента Ирана в Кремль для проведения переговоров с Путиным Президент Ирана приехал в Кремль, где проведет переговоры с Путиным 2025-01-17T14:21 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире