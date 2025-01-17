https://ria.ru/20250117/putin-1994197850.html
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:21:00+03:00
2025-01-17T14:21:00+03:00
2025-01-17T15:24:00+03:00
россия
иран
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле."Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — сказал он.Российский лидер подчеркнул, что новый договор придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества. Президент Ирана, в свою очередь, заявил, что его подписание поспособствует развитию двусторонних отношений. По его словам, взаимодействие двух стран на международной арене и двустороннее сотрудничество радуют Тегеран. Пезешкиан при этом заверил, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер. Иран доволен сотрудничеством с Россией, пояснил он. Путин также коснулся темы торгового и экономического сотрудничества. Он назвал темп развития торгово-экономических связей между странами вполне приемлемым. Глава государства отметил, что Москва и Тегеран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. "У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы", — пояснил глава государства. Президент Ирана, со своей стороны, заявил, что Москва и Тегеран могут сегодня финализировать договоренности о строительстве АЭС.Путин также отметил взаимодействие двух государств в области гуманитарных связей."Растут туристические обмены, рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации. По линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед", — сказал президент.Глава государства напомнил, что в июне в Иране планируется провести Дни культуры России.Кроме того, в ходе переговоров Пезешкиан сообщил, что перед встречей с российским президентом пообщался с верховным лидером Ирана, он подчеркнул важность развития отношений с Москвой."Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, но также и в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота — все это радует нас", — сказал он. Президент Ирана находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начались в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Вместе с Пезешкианом в Кремль прибыла иранская делегация.
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994167281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана в Кремле
Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Российский лидер отметил, что этот визит имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве с Ираном.
По словам Путина, этот документ придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества между странами.
2025-01-17T14:21
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Прибытие президента Ирана в Кремль для проведения переговоров с Путиным
Президент Ирана приехал в Кремль, где проведет переговоры с Путиным
2025-01-17T14:21
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
Путин: Россия подпишет большой договор о стратегическом партнерстве с Ираном
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле.
"Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что новый договор придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества. Президент Ирана, в свою очередь, заявил, что его подписание поспособствует развитию двусторонних отношений. По его словам, взаимодействие двух стран на международной арене и двустороннее сотрудничество радуют Тегеран.
Пезешкиан при этом заверил, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер. Иран доволен сотрудничеством с Россией, пояснил он.
Путин также коснулся темы торгового и экономического сотрудничества. Он назвал темп развития торгово-экономических связей между странами вполне приемлемым. Глава государства отметил, что Москва и Тегеран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.
«
"У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы", — пояснил глава государства.
Президент Ирана, со своей стороны, заявил, что Москва и Тегеран могут сегодня финализировать договоренности о строительстве АЭС.
В марте 2017 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между государственной корпорацией "Росатом" и Организацией по атомной энергии Ирана в области транспортировки ядерных материалов.
Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011-го. В ноябре 2019 года начато строительство второго энергоблока АЭС. Проект сооружения второго и третьего блоков рассчитан на десять лет. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока.
Путин также отметил взаимодействие двух государств в области гуманитарных связей.
"Растут туристические обмены, рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации. По линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед", — сказал президент.
Глава государства напомнил, что в июне в Иране планируется провести Дни культуры России.
Кроме того, в ходе переговоров Пезешкиан сообщил, что перед встречей с российским президентом пообщался с верховным лидером Ирана, он подчеркнул важность развития отношений с Москвой.
"Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, но также и в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота — все это радует нас", — сказал он.
Президент Ирана находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начались в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Вместе с Пезешкианом в Кремль прибыла иранская делегация.