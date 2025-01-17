https://ria.ru/20250117/putin-1994197205.html
Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном
Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном
Россия и Иран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике, есть и другие возможные проекты в области энергетики, заявил... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:19:00+03:00
2025-01-17T14:19:00+03:00
2025-01-17T19:57:00+03:00
россия
иран
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике, есть и другие возможные проекты в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате."Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проект в области атомной энергетики. У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы", - сказал Путин в ходе переговоров.Путин также отметил взаимодействие РФ и Ирана в области гуманитарных связей."Растут туристические обмены, рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации. По линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед", - сказал Путин, напомнив, что в июне в Иране планируется провести Дни культуры России.Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, политика
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Политика
Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном
Путин заявил, что РФ и Иран продолжают реализацию проектов в атомной энергетике
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике, есть и другие возможные проекты в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
находится в России
с официальным визитом. Встреча Путина
и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате.
«
"Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проект в области атомной энергетики. У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы", - сказал Путин в ходе переговоров.
Путин также отметил взаимодействие РФ и Ирана в области гуманитарных связей.
"Растут туристические обмены, рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации. По линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед", - сказал Путин, напомнив, что в июне в Иране планируется провести Дни культуры России.
Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер
" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.