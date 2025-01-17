https://ria.ru/20250117/putin-1994197205.html

Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном

Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном

Россия и Иран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике, есть и другие возможные проекты в области энергетики, заявил... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:19:00+03:00

2025-01-17T14:19:00+03:00

2025-01-17T19:57:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике, есть и другие возможные проекты в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате."Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проект в области атомной энергетики. У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы", - сказал Путин в ходе переговоров.Путин также отметил взаимодействие РФ и Ирана в области гуманитарных связей."Растут туристические обмены, рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации. По линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед", - сказал Путин, напомнив, что в июне в Иране планируется провести Дни культуры России.Строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

https://ria.ru/20250117/iran-1994191302.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, политика