https://ria.ru/20250117/putin-1994196428.html
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей с Ираном
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей с Ираном
Президент России Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:17:00+03:00
2025-01-17T14:17:00+03:00
2025-01-17T14:31:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана."Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей, хотя в целом набранный темп я считаю вполне приемлемым", - сказал российский лидер во время официального визита президента ИранаМасуда Пезешкиана.
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей с Ираном
Путин: темп развития торгово-экономических связей с Ираном вполне приемлемый