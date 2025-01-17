https://ria.ru/20250117/putin-1994196428.html

Путин оценил темп развития торгово-экономических связей с Ираном

Путин оценил темп развития торгово-экономических связей с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Путин оценил темп развития торгово-экономических связей с Ираном

Президент России Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:17:00+03:00

2025-01-17T14:17:00+03:00

2025-01-17T14:31:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана."Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей, хотя в целом набранный темп я считаю вполне приемлемым", - сказал российский лидер во время официального визита президента ИранаМасуда Пезешкиана.

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан