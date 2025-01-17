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Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025
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14:16 17.01.2025 (обновлено: 14:21 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994196153.html
Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Россию имеет особое значение, поскольку будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве, заявил президент... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:16:00+03:00
2025-01-17T14:21:00+03:00
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
москва
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Россию имеет особое значение, поскольку будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве, заявил президент РФ Владимир Путин“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - сказал Путин в ходе переговоров с иранским коллегой.
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, москва, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Москва, В мире
Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве

Путин: Россия подпишет большой договор о стратегическом партнерстве с Ираном

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Россию имеет особое значение, поскольку будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве, заявил президент РФ Владимир Путин
“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - сказал Путин в ходе переговоров с иранским коллегой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном
Вчера, 14:20
 
РоссияИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианМоскваВ мире
 
 
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