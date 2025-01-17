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Путин пользуется огромной поддержкой населения, заявил Песков - РИА Новости, 17.01.2025
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11:29 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/putin-1994149667.html
Путин пользуется огромной поддержкой населения, заявил Песков
Путин пользуется огромной поддержкой населения, заявил Песков - РИА Новости, 17.01.2025
Путин пользуется огромной поддержкой населения, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения, успехи РФ на фронте тоже влияют на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:29:00+03:00
2025-01-17T11:29:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения, успехи РФ на фронте тоже влияют на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения. Успехи на фронте, безусловно, они влияют", - сказал Песков журналистам.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин пользуется огромной поддержкой населения, заявил Песков

Песков: успехи на фронте влияют на огромную поддержку Путина населением

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения, успехи РФ на фронте тоже влияют на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения. Успехи на фронте, безусловно, они влияют", - сказал Песков журналистам.
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