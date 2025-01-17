https://ria.ru/20250117/provokatory-1994262289.html

Российским дипломатам хотели помешать почтить 80-летие освобождения Варшавы

Российским дипломатам хотели помешать почтить 80-летие освобождения Варшавы - РИА Новости, 17.01.2025

Российским дипломатам хотели помешать почтить 80-летие освобождения Варшавы

Проукраинские провокаторы пытаются помешать российским дипломатам возложить венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:26:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Проукраинские провокаторы пытаются помешать российским дипломатам возложить венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции прибыли представители российской дипмиссии во главе с послом Сергеем Андреевым, а также представители посольства Белоруссии, местных патриотических организаций. Они намереваются возложили венки и цветы к центральной части мемориального комплекса, которую составляют скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью: "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". В это время несколько проукраински настроенных молодых людей разбросали у памятника кости и мясо животных. Другая группа развернула антироссийский транспарант. На месте присутствуют значительные силы полиции, но стражи порядка не вмешиваются в происходящее. Провокация не смутила посла России и сотрудников посольства, которые проводят церемонию возложения венков и цветов, несмотря на происходящее. В комментарии РИА Новости посол России Андреев отметил как хулиганское поведение проукраинских активистов, так и безразличие властей Варшавы к дню освобождения. "В Варшаве уже давно не отмечают день освобождения, считают его днем начала оккупации. Хорошо, что хотя бы не мешают, на этот раз, к сожалению, надежды, что все пройдет без скандалов, к сожалению, не оправдались", - сказал он. "Полиция, как вы видите, бездействует, пока хулиганье оскверняет день освобождения Варшавы – святой день для всех настоящих поляков и для нас, кто вспоминает наших воинов, погибших при освобождении польской столицы", - добавил он По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Официальные же власти Варшавы годовщину освобождения от фашистов своего города не отмечают уже много лет. Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20250117/polsha-1994099454.html

https://ria.ru/20250117/minoborony-1994099103.html

https://ria.ru/20250110/osvobozhdenie-1993104701.html

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Попытка проукраинских провокаторов помешать российским дипломатам возложить венки на кладбище советских воинов в Варшаве Проукраинские провокаторы пытались помешать российским дипломатам возложить венки на кладбище советских воинов в Варшаве в день ее освобождения от немецкой оккупации. Несколько молодых людей разбросали у памятника кости и мясо животных, а также развернули антироссийский транспарант. Посол Сергей Андреев в комментарии РИА Новости обратил внимание на бездействие полиции. Полиция, как вы видите, бездействует, пока хулиганье оскверняет день освобождения Варшавы – святой день для всех настоящих поляков и для нас, кто вспоминает наших воинов 2025-01-17T18:26 true PT1M59S

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Наталья Макарова

в мире, россия, варшава, польша, сергей андреев, владимир путин