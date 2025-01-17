https://ria.ru/20250117/proekty-1994273710.html

ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей

ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей - РИА Новости, 17.01.2025

ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей

ВЭБ.РФ в 2024 году одобрил по линии Минвостокразвития России льготное финансирование для 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:03:00+03:00

2025-01-17T19:03:00+03:00

2025-01-17T19:03:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

арктика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ в 2024 году одобрил по линии Минвостокразвития России льготное финансирование для 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, сообщил зампредседателя корпорации развития Артем Довлатов на совещании у вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На совещании подвели итоги работы по развитию Дальнего Востока и Арктики в минувшем году, а также обозначили задачи на 2025 год. Как отметил, открывая совещание, Трутнев, в зоне ответственности участников совещания находятся задачи по улучшению качества жизни 10,5 миллиона граждан РФ на Дальнем Востоке и в Арктике, "и работать в тот период времени, в который мы сейчас живем, надо не просто хорошо, а очень хорошо". "В 2024 году в рамках механизма льготного финансирования ВЭБ.РФ одобрено финансирование 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, их реализация обеспечит создание более 2 тысяч рабочих мест в макрорегионе. Проекты направлены на стимулирование туристической отрасли, улучшение городской среды, обновление общественного транспорта и модернизацию аэропортовой инфраструктуры", - привели в ВЭБ.РФ слова Довлатова. Он сообщил, что в 2025 году приоритетами станут проекты в сфере технологий и туризма, а также новые инструменты финансирования, которые ВЭБ.РФ разрабатывает совместно с Минвостокразвития. Всего с момента запуска механизм льготного финансирования по линии ВЭБ.РФ/Минвостокразвития позволил реализовать проекты общей стоимостью свыше 1,6 триллиона рублей, отмечается в сообщении. Так, крупные проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры уже меняют транспортную карту региона. Построены и успешно обслуживают пассажиров пять современных терминалов: во Владивостоке, Хабаровске (внутренний терминал), Улан-Удэ, Новом Уренгое и Магадане. Также продолжается финансирование четырех объектов: в Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске (международный терминал) и Мурманске. "Из 17 одобренных в 2024 году проектов 11 реализуются в рамках мастер-планов. Они нацелены на обновление городских пространств, развитие туризма и улучшение транспортной инфраструктуры", — добавил Довлатов.

https://ria.ru/20250103/veb-1992398467.html

https://ria.ru/20250110/finansirovanie-1993096760.html

россия

дальний восток

арктика

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экономика, россия, дальний восток, арктика, вэб.рф (вэб)