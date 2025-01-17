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ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей - РИА Новости, 17.01.2025
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19:03 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/proekty-1994273710.html
ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей
ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей - РИА Новости, 17.01.2025
ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей
ВЭБ.РФ в 2024 году одобрил по линии Минвостокразвития России льготное финансирование для 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:03:00+03:00
2025-01-17T19:03:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
арктика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ в 2024 году одобрил по линии Минвостокразвития России льготное финансирование для 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, сообщил зампредседателя корпорации развития Артем Довлатов на совещании у вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На совещании подвели итоги работы по развитию Дальнего Востока и Арктики в минувшем году, а также обозначили задачи на 2025 год. Как отметил, открывая совещание, Трутнев, в зоне ответственности участников совещания находятся задачи по улучшению качества жизни 10,5 миллиона граждан РФ на Дальнем Востоке и в Арктике, "и работать в тот период времени, в который мы сейчас живем, надо не просто хорошо, а очень хорошо". "В 2024 году в рамках механизма льготного финансирования ВЭБ.РФ одобрено финансирование 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, их реализация обеспечит создание более 2 тысяч рабочих мест в макрорегионе. Проекты направлены на стимулирование туристической отрасли, улучшение городской среды, обновление общественного транспорта и модернизацию аэропортовой инфраструктуры", - привели в ВЭБ.РФ слова Довлатова. Он сообщил, что в 2025 году приоритетами станут проекты в сфере технологий и туризма, а также новые инструменты финансирования, которые ВЭБ.РФ разрабатывает совместно с Минвостокразвития. Всего с момента запуска механизм льготного финансирования по линии ВЭБ.РФ/Минвостокразвития позволил реализовать проекты общей стоимостью свыше 1,6 триллиона рублей, отмечается в сообщении. Так, крупные проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры уже меняют транспортную карту региона. Построены и успешно обслуживают пассажиров пять современных терминалов: во Владивостоке, Хабаровске (внутренний терминал), Улан-Удэ, Новом Уренгое и Магадане. Также продолжается финансирование четырех объектов: в Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске (международный терминал) и Мурманске. "Из 17 одобренных в 2024 году проектов 11 реализуются в рамках мастер-планов. Они нацелены на обновление городских пространств, развитие туризма и улучшение транспортной инфраструктуры", — добавил Довлатов.
https://ria.ru/20250103/veb-1992398467.html
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экономика, россия, дальний восток, арктика, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Арктика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ.РФ поддержит 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей

ВЭБ.РФ в 2024 г одобрил 17 новых проектов на Дальнем Востоке на 220 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ в 2024 году одобрил по линии Минвостокразвития России льготное финансирование для 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, сообщил зампредседателя корпорации развития Артем Довлатов на совещании у вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
На совещании подвели итоги работы по развитию Дальнего Востока и Арктики в минувшем году, а также обозначили задачи на 2025 год. Как отметил, открывая совещание, Трутнев, в зоне ответственности участников совещания находятся задачи по улучшению качества жизни 10,5 миллиона граждан РФ на Дальнем Востоке и в Арктике, "и работать в тот период времени, в который мы сейчас живем, надо не просто хорошо, а очень хорошо".
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"В 2024 году в рамках механизма льготного финансирования ВЭБ.РФ одобрено финансирование 17 новых проектов общим объемом более 220 миллиардов рублей, их реализация обеспечит создание более 2 тысяч рабочих мест в макрорегионе. Проекты направлены на стимулирование туристической отрасли, улучшение городской среды, обновление общественного транспорта и модернизацию аэропортовой инфраструктуры", - привели в ВЭБ.РФ слова Довлатова.
Он сообщил, что в 2025 году приоритетами станут проекты в сфере технологий и туризма, а также новые инструменты финансирования, которые ВЭБ.РФ разрабатывает совместно с Минвостокразвития.
Всего с момента запуска механизм льготного финансирования по линии ВЭБ.РФ/Минвостокразвития позволил реализовать проекты общей стоимостью свыше 1,6 триллиона рублей, отмечается в сообщении.
Так, крупные проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры уже меняют транспортную карту региона. Построены и успешно обслуживают пассажиров пять современных терминалов: во Владивостоке, Хабаровске (внутренний терминал), Улан-Удэ, Новом Уренгое и Магадане. Также продолжается финансирование четырех объектов: в Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске (международный терминал) и Мурманске.
"Из 17 одобренных в 2024 году проектов 11 реализуются в рамках мастер-планов. Они нацелены на обновление городских пространств, развитие туризма и улучшение транспортной инфраструктуры", — добавил Довлатов.
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ВЭБ.РФ открыл финансирование для производства силовой электроники в России
10 января, 12:46
 
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