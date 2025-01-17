https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994218280.html

Школьники в Приднестровье из-за энергокризиса перейдут на удаленку

Школьники в Приднестровье из-за энергокризиса перейдут на удаленку - РИА Новости, 17.01.2025

Школьники в Приднестровье из-за энергокризиса перейдут на удаленку

Школьники в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за отсутствия теплоснабжения в классах и веерных отключений электричества вернутся с... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:30:00+03:00

2025-01-17T15:30:00+03:00

2025-01-17T15:30:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Школьники в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за отсутствия теплоснабжения в классах и веерных отключений электричества вернутся с каникул к учебе 20 января в дистанционном формате, сообщает пресс-служба правительства ПМР. "В этом году третья учебная четверть начинается 20 января. В условиях веерных отключений электроэнергии проведение учебных занятий будет осуществляться в асинхронном дистанционном формате", - говорится в сообщении. Уточняется, то асинхронный режим обучения предполагает взаимодействие учеников и учителя в удобное для каждого время. Для обмена информацией могут использоваться различные инструменты: интерактивные платформы образования ("Электронная школа Приднестровья", "Электронный журнал"), электронная почта, мессенджеры, голосовые сообщения, видеоконсультации и видеоуроки. В помощь педагогам и обучающимся на образовательном портале "Электронная школа Приднестровья" размещены конспекты лекций по учебным предметам, видеоролики и электронные версии учебников, что позволит школьникам использовать образовательный портал для обучения в домашних условиях. Обратная связь "учитель-ученик" осуществляется через АИС "Электронный журнал", персональную электронную почту учителей, мессенджеры. Пресс-служба уточнила, что в случае подачи газа помещения школ должны прогреться до температуры, установленной санитарно-эпидемиологическими нормами и составлять в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях 18-20 °С. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993509773.html

https://ria.ru/20250114/pmr-1993701664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, ссср, румыния