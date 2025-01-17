https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа

Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа - РИА Новости, 17.01.2025

Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:00:00+03:00

2025-01-17T14:00:00+03:00

2025-01-17T15:59:00+03:00

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.Красносельский в среду заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР."C появлением фактического решения проблемы и реального поставщика — молдавской фирмы, имеющей лицензию на транспортировку и поставку газа, мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена", — написал Красносельский в своем Telegram-канале.Лидер Приднестровья также добавил, что преследуемая молдавскими чиновниками цель — еще более усугубить существующий кризис в ПМР. "Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье", — отметил Красносельский.Ранее Санду заявила, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, которое направлены на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Она также отметила, что власти Молдавии позволяют, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что в Кишиневе хотят, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250116/pmr-1994050487.html

https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html

https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html

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молдавия, кишинев, россия, в мире, майя санду, вадим красносельский, газпром