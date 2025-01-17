Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 17.01.2025 (обновлено: 15:59 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа - РИА Новости, 17.01.2025
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:00:00+03:00
2025-01-17T15:59:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
в мире
майя санду
вадим красносельский
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970058596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_279b98ebe504c9225058c0eaa3f4c2f5.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.Красносельский в среду заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР."C появлением фактического решения проблемы и реального поставщика — молдавской фирмы, имеющей лицензию на транспортировку и поставку газа, мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена", — написал Красносельский в своем Telegram-канале.Лидер Приднестровья также добавил, что преследуемая молдавскими чиновниками цель — еще более усугубить существующий кризис в ПМР. "Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье", — отметил Красносельский.Ранее Санду заявила, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, которое направлены на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Она также отметила, что власти Молдавии позволяют, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что в Кишиневе хотят, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250116/pmr-1994050487.html
https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html
https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970058596_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23589572edad82ae1f470e27b54e7d37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, россия, в мире, майя санду, вадим красносельский, газпром
Молдавия, Кишинев, Россия, В мире, Майя Санду, Вадим Красносельский, Газпром
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа

Красносельский призвал Санду не мешать поставкам российского газа в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.
Красносельский в среду заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
МИД ПМР обвинил Молдавию в нежелании оказать помощь Приднестровью
16 января, 17:53
"C появлением фактического решения проблемы и реального поставщика — молдавской фирмы, имеющей лицензию на транспортировку и поставку газа, мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена", — написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Лидер Приднестровья также добавил, что преследуемая молдавскими чиновниками цель — еще более усугубить существующий кризис в ПМР. "Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье", — отметил Красносельский.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа
16 января, 16:32
Ранее Санду заявила, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, которое направлены на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Она также отметила, что власти Молдавии позволяют, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что в Кишиневе хотят, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
15 января, 23:08
 
МолдавияКишиневРоссияВ миреМайя СандуВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала