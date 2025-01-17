https://ria.ru/20250117/pozharnyy-1994229910.html

Пожарный в Лос-Анджелесе спасал дома с молоком и пивом

Пожарный в Лос-Анджелесе спасал дома с молоком и пивом - РИА Новости, 17.01.2025

Пожарный в Лос-Анджелесе спасал дома с молоком и пивом

Начальник пожарной службы округа Ориндж в пригороде Лос-Анджелеса Брайан Феннесси был вынужден охлаждать плавящийся из-за пожара газовый счетчик на доме соседа... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:25:00+03:00

2025-01-17T16:25:00+03:00

2025-01-17T16:25:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Начальник пожарной службы округа Ориндж в пригороде Лос-Анджелеса Брайан Феннесси был вынужден охлаждать плавящийся из-за пожара газовый счетчик на доме соседа своего брата молоком и пивом из-за отсутствия воды, сообщает телеканал KABC. Феннесси рассказал, что в среду огонь от пожара "Итон" начал подбираться к району, где жил его брат. Он позвонил брату, чтобы предупредить его, но тот не взял трубку. Тогда пожарный решил сам приехать к нему. Вскоре брат перезвонил ему и сообщил, что он и его семья эвакуировались, однако Феннесси уже прибыл на место и решил проверить состояние его дома. Оказалось, что все здания поблизости были полностью охвачены огнем, только дома его брата и соседа еще не были разрушены. Увидев, что газовый счетчик на одном из домов начал плавиться от огня, пожарный начал искать, чем можно охладить его, но воды поблизости не нашел. "Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но все, что там было, - это немного молока и пара (бутылок - ред.) пива", - рассказал пожарный в интервью телеканалу. Молоком и пивом он и воспользовался, чтобы охладить счетчик. Когда пожар закончился, уцелели только упомянутые два дома. "С таким начальник пожарной службы столкнулся впервые", - резюмировал телеканал, имея в виду необычный способ охлаждения счетчика. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 27 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250117/pozhar-1994114890.html

https://ria.ru/20250114/ssha-1993484474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году