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В Калужской области загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА
В Калужской области загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 17.01.2025
В Калужской области загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА
В Людиново Калужской области на территории промышленного предприятия произошло возгорание из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:37:00+03:00
2025-01-17T22:37:00+03:00
2025-01-17T23:32:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Людиново Калужской области на территории промышленного предприятия произошло возгорание из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории городе Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб", — написал он.Информации о пострадавших пока нет. ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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происшествия, калужская область, людиново, владислав шапша, россия, украина
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Людиново, Владислав Шапша, Россия, Украина
В Калужской области загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА
В калужском Людиново на промышленном предприятии вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА