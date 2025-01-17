https://ria.ru/20250117/pozhar-1994308373.html

В Калужской области загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА

В Калужской области загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 17.01.2025

В Калужской области загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА

В Людиново Калужской области на территории промышленного предприятия произошло возгорание из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:37:00+03:00

2025-01-17T22:37:00+03:00

2025-01-17T23:32:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

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владислав шапша

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Людиново Калужской области на территории промышленного предприятия произошло возгорание из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории городе Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб", — написал он.Информации о пострадавших пока нет. ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250117/bpla-1994308951.html

калужская область

людиново

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происшествия, калужская область, людиново, владислав шапша, россия, украина