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СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России - РИА Новости, 17.01.2025
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16:08 17.01.2025
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СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России - РИА Новости, 17.01.2025
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России
Запад отправил украинцев на смерть ради бесплодной попытки уничтожить Россию, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:08:00+03:00
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россия
украина
киев
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Запад отправил украинцев на смерть ради бесплодной попытки уничтожить Россию, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan."Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада. Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию", — говорится в материале.Кроме того, давление союзников на Киев с целью снижения призывного возраста на Украине до 18 лет лишь подчеркивает всю кошмарную бесчеловечность политики западных стран, отметили в публикации."Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года. Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца", — посетовали авторы статьи.Служба внешней разведки России сообщала, что Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по срочному требованию Вашингтона. Документ будет принят в ближайшее время, добавили в ведомстве.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250117/spectator-1994203387.html
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россия, украина, киев, в мире, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, В мире, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России

Steigan: Запад погубил украинцев ради бесплодной попытки уничтожить Россию

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Запад отправил украинцев на смерть ради бесплодной попытки уничтожить Россию, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«
"Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада. Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию", — говорится в материале.
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Кроме того, давление союзников на Киев с целью снижения призывного возраста на Украине до 18 лет лишь подчеркивает всю кошмарную бесчеловечность политики западных стран, отметили в публикации.
«
"Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года. Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца", — посетовали авторы статьи.
Служба внешней разведки России сообщала, что Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по срочному требованию Вашингтона. Документ будет принят в ближайшее время, добавили в ведомстве.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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