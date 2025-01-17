СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России
Steigan: Запад погубил украинцев ради бесплодной попытки уничтожить Россию
© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Запад отправил украинцев на смерть ради бесплодной попытки уничтожить Россию, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«
"Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада. Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию", — говорится в материале.
«
"Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года. Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца", — посетовали авторы статьи.
Служба внешней разведки России сообщала, что Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по срочному требованию Вашингтона. Документ будет принят в ближайшее время, добавили в ведомстве.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>