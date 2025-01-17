https://ria.ru/20250117/postupok-1994226309.html

СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России

СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России - РИА Новости, 17.01.2025

СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в конфликте против России

Запад отправил украинцев на смерть ради бесплодной попытки уничтожить Россию, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:08:00+03:00

2025-01-17T16:08:00+03:00

2025-01-17T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Запад отправил украинцев на смерть ради бесплодной попытки уничтожить Россию, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan."Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада. Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию", — говорится в материале.Кроме того, давление союзников на Киев с целью снижения призывного возраста на Украине до 18 лет лишь подчеркивает всю кошмарную бесчеловечность политики западных стран, отметили в публикации."Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года. Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца", — посетовали авторы статьи.Служба внешней разведки России сообщала, что Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по срочному требованию Вашингтона. Документ будет принят в ближайшее время, добавили в ведомстве.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250117/spectator-1994203387.html

https://ria.ru/20250117/starmer-1994193847.html

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россия, украина, киев, в мире, вооруженные силы украины