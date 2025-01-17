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Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа - РИА Новости, 17.01.2025
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01:28 17.01.2025 (обновлено: 08:18 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/postavki-1994102112.html
Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа - РИА Новости, 17.01.2025
Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создает предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с Москвой, знаменуя собой "рассвет для России" на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:28:00+03:00
2025-01-17T08:18:00+03:00
экономика
норвегия
россия
европа
цены на нефть
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создает предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с Москвой, знаменуя собой "рассвет для России" на европейском нефтегазовом рынке, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер. Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), поставки королевством нефти и газа, как ожидается, начнут сокращаться, поскольку нынешние власти Норвегии привержены идее прекращения добычи нефти и газа. "Закат для Норвегии — это рассвет для России... Призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться все громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии... Это создает предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и подбодрит дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия", — заявил Шредер в интервью газете. По данным газеты, сокращение Норвегией поставок усилит влияние России на мировом газовом рынке, "представляя собой геополитический кошмар" для правительств по всей Европе.
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992448760.html
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экономика, норвегия, россия, европа, цены на нефть
Экономика, Норвегия, Россия, Европа, Цены на нефть
Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

ICIS: сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой рассвет для РФ

© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создает предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с Москвой, знаменуя собой "рассвет для России" на европейском нефтегазовом рынке, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), поставки королевством нефти и газа, как ожидается, начнут сокращаться, поскольку нынешние власти Норвегии привержены идее прекращения добычи нефти и газа.
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По данным газеты, сокращение Норвегией поставок усилит влияние России на мировом газовом рынке, "представляя собой геополитический кошмар" для правительств по всей Европе.
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