Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
ICIS: сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой рассвет для РФ
© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создает предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с Москвой, знаменуя собой "рассвет для России" на европейском нефтегазовом рынке, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), поставки королевством нефти и газа, как ожидается, начнут сокращаться, поскольку нынешние власти Норвегии привержены идее прекращения добычи нефти и газа.
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"Закат для Норвегии — это рассвет для России... Призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться все громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии... Это создает предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и подбодрит дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия", — заявил Шредер в интервью газете.
По данным газеты, сокращение Норвегией поставок усилит влияние России на мировом газовом рынке, "представляя собой геополитический кошмар" для правительств по всей Европе.