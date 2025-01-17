https://ria.ru/20250117/polsha-1994227193.html

Экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков

Экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков - РИА Новости, 17.01.2025

Экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков

Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет эксгумировать жертв Волынской резни, чего добивается польская сторона, поэтому... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:14:00+03:00

2025-01-17T16:14:00+03:00

2025-01-17T16:14:00+03:00

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владимир зеленский

евросоюз

волынская резня

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ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет эксгумировать жертв Волынской резни, чего добивается польская сторона, поэтому прорыва в отношениях двух стран не будет, заявил газете Rzeczpospolita бывший польский премьер Лешек Миллер. По его словам, "никакого прорыва в польско-украинских отношениях нет и не будет". "Во-первых, Украина на самом деле не хочет эксгумации, не говоря уже о решении проблемы бандеровщины. А во-вторых, неизвестно, чего она хочет. Однако Украина относится к полякам с чувством неуважения", - сказал он. Комментируя состоявшийся на неделе визит Владимира Зеленского в Польшу, Миллер назвал его пустым. "Весь этот визит был напрасным. На самом деле неизвестно, зачем он приехал. Если только основной причиной не были тайные, частные разговоры", - отметил экс-премьер. "Мы не знаем об этих разговорах, они могут стать достоянием общественности только через какое-то время. Некоторые вещи уже начали раскрываться, но не в Варшаве, а в Киеве. Потому что министр иностранных дел Украины заявил, что правительство Туска дало согласие на реконструкцию и реставрацию памятников УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, в Польше", - отметил Миллер. По мнению экс-премьера, "цель Украины - поставить знак равенства и использовать симметрию", но Польшa ни в коем случае не должна на это соглашаться. "Потому что тогда мы делаем неприемлемые сравнения о том, что в Польше члены УПА*, которые погибли с оружием в руках, сражаясь с регулярными польскими войсками - это то же самое, что и поляки, дети или старики, которые были убиты без какого-либо оружия на Украине. Это нельзя сравнивать", - добавил он. По словам Миллера, Украина должна в первую очередь отмежеваться от опирающейся на бандеровщину идеологической основы. "С такой идеей, с таким национализмом Украине нет места в ЕС", - заявил он. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Так Киев отреагировал на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещены в Россиии как экстремистские организации

https://ria.ru/20241201/uzhas-1986683629.html

https://ria.ru/20250117/zelenskiy-1994125963.html

https://ria.ru/20250117/polsha-1994101241.html

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в мире, украина, польша, киев, лешек миллер, владимир зеленский, евросоюз, волынская резня