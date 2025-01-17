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В Польше раскритиковали визит Зеленского - РИА Новости, 17.01.2025
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01:13 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/polsha-1994101241.html
В Польше раскритиковали визит Зеленского
В Польше раскритиковали визит Зеленского - РИА Новости, 17.01.2025
В Польше раскритиковали визит Зеленского
Состоявшийся в среду визит Владимира Зеленского в Польшу не принес конкретных результатов, заявил в эфире радиостанции RMF24 польский политик от оппозиционной... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:13:00+03:00
2025-01-17T01:13:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
владимир зеленский
кароль навроцкий
нато
евросоюз
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Состоявшийся в среду визит Владимира Зеленского в Польшу не принес конкретных результатов, заявил в эфире радиостанции RMF24 польский политик от оппозиционной партии "Право и справедливость", евродепутат Михал Дворчик. "Хорошо, что Польша и Украина сотрудничают, но, к сожалению, вчерашний визит Владимира Зеленского в Варшаву не принес никаких прорывов", - заявил политик. По его мнению, Польша и Украина упустили возможность выстроить особые двусторонние отношения после 2022 года. "Сегодня нам необходимо выстраивать хорошие отношения, потому что только такое сотрудничество станет гарантией достойного отношения к нам со стороны наших соседей с востока и запада", - сказал Дворчик, подчеркнув, что Польша заинтересована в построении хороших отношений с Киевом, особенно в контексте безопасности. Политик заявил, что Украину не следует рассматривать как страну, которая остается в клиентской позиции по отношению к Польше и Западу. По его словам, в контексте польско-украинских переговоров одним из важнейших вопросов по-прежнему остается эксгумация жертв Волынской резни. Некоторые польские политики даже считают, что Украина, как страна, не примирившаяся со своим прошлым, не имеет права претендовать на место в структурах ЕС и НАТО, сообщил он. Дворчик негативно оценил заявление Зеленского, в котором он раскритиковал кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого за его предыдущие высказывания о том, что он не видит Украины в рядах ЕС и НАТО, пока не будут решены вопросы, связанные с эксгумацией. Зеленский заявил в интервью польским СМИ, что если Украину не примут в ЕС и НАТО, Навроцкому "следует начать подготовку уже сейчас, потому что может оказаться, что ему придется взять в руки оружие". "Заявление Зеленского было излишним", - оценил он. По словам Дворчика, советники президента не выполнили свою домашнюю работу и плохо подготовили его к визиту. "Эти вопросы должны решаться параллельно. Эксгумации и захоронения как поляков, так и украинцев должны быть возможны по обе стороны границы. Мы должны работать над тем, чтобы Украина подготовилась к вступлению в ЕС", - добавил он. Хотя политики, в том числе и польские, заявляли о необходимости вступления Украины в обе международные организации, Дворчик отметил, что сегодня этот вопрос не стоит в ряду обсуждаемых. "Я воспринимаю слова о поддержке Польшей вступления Украины в ЕС и НАТО как стратегические декларации", - сказал он, подчеркнув, что сегодня в НАТО нет темы Украины. Как пояснил Дворчик, НАТО не может принять в свои ряды страну, на территории которой идет война. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, запрещена в РФ) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250117/duda-1994099873.html
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, нато, евросоюз, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, НАТО, Евросоюз, Украинская повстанческая армия
В Польше раскритиковали визит Зеленского

Депутат Дворчик: Украина не имеет права на место в НАТО без примирения с прошлым

© Фото : Ministerstwo Obrony NarodowejМихал Дворчик
Михал Дворчик - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej
Михал Дворчик. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Состоявшийся в среду визит Владимира Зеленского в Польшу не принес конкретных результатов, заявил в эфире радиостанции RMF24 польский политик от оппозиционной партии "Право и справедливость", евродепутат Михал Дворчик.
"Хорошо, что Польша и Украина сотрудничают, но, к сожалению, вчерашний визит Владимира Зеленского в Варшаву не принес никаких прорывов", - заявил политик.
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
00:35
По его мнению, Польша и Украина упустили возможность выстроить особые двусторонние отношения после 2022 года. "Сегодня нам необходимо выстраивать хорошие отношения, потому что только такое сотрудничество станет гарантией достойного отношения к нам со стороны наших соседей с востока и запада", - сказал Дворчик, подчеркнув, что Польша заинтересована в построении хороших отношений с Киевом, особенно в контексте безопасности.
Политик заявил, что Украину не следует рассматривать как страну, которая остается в клиентской позиции по отношению к Польше и Западу. По его словам, в контексте польско-украинских переговоров одним из важнейших вопросов по-прежнему остается эксгумация жертв Волынской резни. Некоторые польские политики даже считают, что Украина, как страна, не примирившаяся со своим прошлым, не имеет права претендовать на место в структурах ЕС и НАТО, сообщил он.
Владимир Зеленский и Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве. 15 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Решаем здесь мы". Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал
Вчера, 14:45
Дворчик негативно оценил заявление Зеленского, в котором он раскритиковал кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого за его предыдущие высказывания о том, что он не видит Украины в рядах ЕС и НАТО, пока не будут решены вопросы, связанные с эксгумацией. Зеленский заявил в интервью польским СМИ, что если Украину не примут в ЕС и НАТО, Навроцкому "следует начать подготовку уже сейчас, потому что может оказаться, что ему придется взять в руки оружие".
"Заявление Зеленского было излишним", - оценил он. По словам Дворчика, советники президента не выполнили свою домашнюю работу и плохо подготовили его к визиту. "Эти вопросы должны решаться параллельно. Эксгумации и захоронения как поляков, так и украинцев должны быть возможны по обе стороны границы. Мы должны работать над тем, чтобы Украина подготовилась к вступлению в ЕС", - добавил он.
Хотя политики, в том числе и польские, заявляли о необходимости вступления Украины в обе международные организации, Дворчик отметил, что сегодня этот вопрос не стоит в ряду обсуждаемых. "Я воспринимаю слова о поддержке Польшей вступления Украины в ЕС и НАТО как стратегические декларации", - сказал он, подчеркнув, что сегодня в НАТО нет темы Украины. Как пояснил Дворчик, НАТО не может принять в свои ряды страну, на территории которой идет война.
Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Польша начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине
13 января, 11:41
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, запрещена в РФ) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Польше назвали главную проблему Украины
13 января, 13:31
 
В миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийНАТОЕвросоюзУкраинская повстанческая армия
 
 
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