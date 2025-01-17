https://ria.ru/20250117/polsha-1994099454.html

Поляки забыли, какой ценой освобождена Польша, заявили в РВИО

Поляки забыли, какой ценой освобождена Польша, заявили в РВИО - РИА Новости, 17.01.2025

Поляки забыли, какой ценой освобождена Польша, заявили в РВИО

Польские власти и ее элиты сегодня напрочь забыли все доброе, что для них сделала Красная Армия, государственная политика западного соседа направлена на... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T00:27:00+03:00

2025-01-17T00:27:00+03:00

2025-01-17T00:27:00+03:00

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российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Польские власти и ее элиты сегодня напрочь забыли все доброе, что для них сделала Красная Армия, государственная политика западного соседа направлена на уничтожение памяти подвига советских воинов, освободивших Польшу от немецких оккупантов ценой 600 тысяч жизней солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Варшава была освобождена Красной Армией 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции, которая была частью Висло-Одерской стратегической операции. В боях за столицу Польши были задействованы 1-й Белорусский фронт и воевавшая в его составе 1-я армия Войска польского. Историк напомнил, что Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. При этом Варшава была захвачена немцами 28 сентября 1939 года. Общий разгром Польши содействовал тому, чтобы военные достаточно быстро оставили значительную часть своей территории. Видя то, что польское государство фактически развалилось, Красная Армия выступила в поход 17 сентября, освободив Западную Украину и Западную Беларусь, которые были оккупированы Польшей по итогам Советско-Польской войны 1920 года. "Никто, кроме Красной Армии, не смог бы освободить Польское государство. Именно Красной Армии принадлежит заслуга освобождения его территории. Неизвестно, что было бы сегодня с Польшей, если бы оккупация продолжилась. Возможно, там по-прежнему были бы нацисты. Ведь в период оккупации страна была покрыта сетью немецких концлагерей. Самые главные концлагеря и лагеря смерти были расположены немцами на оккупированной территории Польши. Это и Освенцим, и Майданек, и Белжец, а также многие другие лагеря, которые освобождала Красная Армия. Польша во время войны потеряла 6 миллионов человек, в том числе практически все еврейское население было уничтожено во время немецкой оккупации", - отметил Мягков. Он также напомнил, что за освобождение Польши погибли 600 тысяч советских солдат. "Но вместо благодарности поляки снесли все памятники нашим воинам, и по существующей у них специальной программе Красная Армия считается оккупационной", - сказал собеседник. С началом Великой Отечественной войны Советский Союз восстановил отношения с эмигрантским польским правительством, находившимся тогда в Лондоне. "И более того, в августе 1941 года было достигнуто соглашение, что на территории СССР на советские деньги будет сформирована польская армия под командованием Владислава Андерса. Она насчитывала около 100 тысяч человек, стояла на полном советском обеспечении и должна была воевать на советско-германском фронте", - рассказал эксперт. По словам собеседника, в 1942 году поляки были выведены из СССР через Иран в подчинение англо-американских союзников западных союзников и воевали потом в Италии на Западном фронте. Несмотря на это, в 1943 году была сформирована дивизия имени Костюшко. Затем в 1944 году было образовано сражавшееся в составе Красной Армии Войско польское, состоявшее из 1-й и 2-й польских армий, численность которых достигала 200 тысяч человек. Летом 1944 года в ходе Белорусской стратегической операции войска 1-го Белорусского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский, вышли в предместье Варшавы. "В этот момент части Армии Крайовы (АК), подчинявшиеся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне, поднимают восстание в Варшаве. Сегодня из документов мы знаем, что оно преследовало цель захвата Варшавы до вступления туда Красной Армии", - отметил Мягков. Кроме того, научный директор РВИО убежден, что, Польша следует сегодня в фарватере забвения русского подвига перед польским народом, именно поэтому в последние годы распускается миф о том, что Красная Армия не помогла полякам во время Варшавского восстания, хотя все было наоборот. "Дело в том, что это была полнейшая авантюра, не согласованная с Москвой. Командование Красной Армии ничего не знало о подготовке восстания. Нас просто поставили перед фактом 1 августа 1944 года. Несмотря на это, Красная Армия пыталась осенью 1944 года освободить Варшаву и понесла большие потери. Так, дивизия Котсюшко воевала на этом направлении и тоже понесла большие потери. Добиться успеха тогда не смогли, потому что Красная Армия была ослаблена, так как прошла с тяжелейшими боями всю Белоруссию, это более 500 километров, ее тылы отстали", - уверен историк. Эксперт подчеркнул, что поэтому советские войска понесли еще большие потери из-за авантюры польского эмигрантского правительства. При этом, когда немцы подавляли восстание в Варшаве, погибло 200 тысяч мирных жителей, а город, по сути, превратился в руины. "Мы не стали тогда штурмовать Варшаву, а выполнили ее оперативное окружение, взяв противника в мешок. Немцы, не желая быть полностью окруженными, быстро покинули Варшаву", - добавил собеседник. По словам Мягкова, жителей польской столицы необходимо было чем-то кормить. "В 1945 году только для одной Варшавы Советский Союз поставил более 60 тонн хлеба, чтобы накормить варшавян. Красноармейцы разминировали город, весь старый город Варшавы был восстановлен на советские средства. Кроме того, после освобождения всей территории Польши наши солдаты сеяли поля", - отметил он. Между тем, в РВИО напомнили, что именно Сталин настоял на встрече большой тройки, чтобы границы Польши прошли по линии Керзона. Польше были отданы Белосток и Перемышль. Она получила часть Силезии и Померании с развитыми промышленностью и сельским хозяйством. "Сегодня Польша – страна НАТО, политика которой направлена на стирание исторической памяти о воинах Красной Армии, о вкладе Советского Союза. Сейчас поляки утверждают вплоть до того, что они были освобождены только благодаря высадке западных союзников в Нормандии. Такое отношение к России аккумулируется в школьных учебниках и в кинематографе. Это даже не информационная война. Как мне представляется, это подготовка к новой войне уже против России, так как в Польше активно и открыто создаются базы и инфраструктура НАТО, нацеленные, в первую очередь, на Калининградскую область и братскую Белоруссию", - считает Мягков. По его мнению, Польша по-прежнему грезит реваншизмом, который был тогда у шляхты, а сейчас связан с тотальной русофобией, остающейся у нее в качестве внешнеполитического вектора на первом месте. "К сожалению, исторические уроки, которые происходили с Польшей и в XVIII веке, когда она полностью перестала существовать как государство, и в XIX веке, а также в ходе Второй Мировой войны, поляки не учат", - добавил научный директор РВИО.

https://ria.ru/20250117/minoborony-1994099103.html

https://ria.ru/20250110/osvobozhdenie-1993104701.html

https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html

https://ria.ru/20250113/voyna-1993394120.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html

https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html

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в мире, польша, варшава, лондон, российское военно-историческое общество (рвио)