https://ria.ru/20250117/podzhog-1994223241.html

Житель Кубани получил 13 лет колонии за поджог магазина, дома и ж/д путей

Житель Кубани получил 13 лет колонии за поджог магазина, дома и ж/д путей - РИА Новости, 17.01.2025

Житель Кубани получил 13 лет колонии за поджог магазина, дома и ж/д путей

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Краснодарского края Леона Даршта, устроившего поджог магазина, дома и железной дороги и... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:49:00+03:00

2025-01-17T15:49:00+03:00

2025-01-17T15:49:00+03:00

происшествия

краснодарский край

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Краснодарского края Леона Даршта, устроившего поджог магазина, дома и железной дороги и планировавшего взорвать пункт полиции, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в марте 2022 года Даршта изготовил две зажигательные гранаты и бросил их в магазин на Кубани "по мотиву национальной ненависти", павильон сгорел. В сентябре того же года он приехал к месту сосредоточения нескольких железнодорожных путей в городе Гулькевичи, поджег изготовленные им гранаты и бросил в модуль высоковольтного оборудования. В октябре он также поджег дом, где жили мигранты, устранившие возгорание. Позже, по данным суда, Даршта решил взорвать участковый пункт полиции для "воздействия на принятие органами власти решения об ужесточении миграционной политики". Для этого он попытался купить через интернет СВУ, но его задержали. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом 400 тысяч рублей", - сказал представитель суда.

https://ria.ru/20250117/podzhog-1994101856.html

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происшествия, краснодарский край, россия