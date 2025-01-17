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Завершено расследование по делу о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево
Завершено расследование по делу о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево - РИА Новости, 17.01.2025
Завершено расследование по делу о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево
Завершено расследование уголовного дела о поджоге в апреле прошлого года на аэродроме Остафьево вертолета, все пятеро фигурантов признали вину и раскаялись в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:24:00+03:00
2025-01-17T01:24:00+03:00
2025-01-17T06:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о поджоге в апреле прошлого года на аэродроме Остафьево вертолета, все пятеро фигурантов признали вину и раскаялись в содеянном, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов. В апреле прошлого года неизвестные подожгли вертолет на аэродроме Остафьево. Позднее было возбуждено уголовное дело о терроризме. По немуарестованы пятеро фигурантов. Как сообщали РИА Новости в Дрогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины. Через интернет он вовлек четырех граждан России в реализацию плана за деньги. Всем пятерым предъявлены обвинения в терроризме. "Все они (Фигуранты. – Прим. ред.) признали свою вину, раскаялись в содеянном. Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", — сказал он.
https://ria.ru/20250109/rossija-1992920193.html
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происшествия, россия, украина
Происшествия, Россия, Украина
Завершено расследование по делу о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево
СК завершил расследование дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево