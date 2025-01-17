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Подполье сообщило об ударе по румынским наемникам в Килии
Подполье сообщило об ударе по румынским наемникам в Килии - РИА Новости, 17.01.2025
Подполье сообщило об ударе по румынским наемникам в Килии
Удар нанесён в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T04:00:00+03:00
2025-01-17T04:00:00+03:00
2025-01-17T04:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
румыния
одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Удар нанесён в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Одесской области хорошо прилетает на границе с Румынией. Город Килия получил удар в направлении паромной переправы... По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трёх десятков погибли", - заявил Лебедев. Также Лебедев со ссылкой на своих коллег добавил, что "прилёт" был зафиксирован по переправлявшейся военной технике и румынским наёмникам. По его словам, со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.
https://ria.ru/20250116/akhmat-1994037177.html
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румыния, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по румынским наемникам в Килии
В городе Килия Одесской области нанесли удар по технике и румынским наёмникам