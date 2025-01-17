https://ria.ru/20250117/podpole-1994107504.html

Подполье сообщило об ударе по румынским наемникам в Килии

Подполье сообщило об ударе по румынским наемникам в Килии - РИА Новости, 17.01.2025

Подполье сообщило об ударе по румынским наемникам в Килии

Удар нанесён в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T04:00:00+03:00

2025-01-17T04:00:00+03:00

2025-01-17T04:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

румыния

одесская область

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Удар нанесён в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Одесской области хорошо прилетает на границе с Румынией. Город Килия получил удар в направлении паромной переправы... По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трёх десятков погибли", - заявил Лебедев. Также Лебедев со ссылкой на своих коллег добавил, что "прилёт" был зафиксирован по переправлявшейся военной технике и румынским наёмникам. По его словам, со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.

https://ria.ru/20250116/akhmat-1994037177.html

румыния

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, одесская область, сергей лебедев